Un film retrace l’impact durable de Katrina sur les enfants noirs

24 août 2022 – Des enfants sont arrachés des toits baignés par les eaux de crue et placés dans des paniers métalliques ouverts qui tournoient dans le vent lorsqu’ils sont hissés jusqu’aux hélicoptères de la Garde côtière. Leurs visages sont marqués par un mélange de lassitude et de peur. Des sauvetages similaires sont répétés plusieurs fois, puis un hélicoptère solitaire vire au-dessus d’un plan d’eau massif.

La vidéo brûlante – montrée sans paroles – sert d’ouverture à un nouveau documentaire, Bébés Katrinaen première aujourd’hui sur HBO et HBO Max.

Les scènes sont aussi effrayantes maintenant qu’elles l’étaient il y a 17 ans, lorsque, le 29 août 2005, un ouragan de catégorie 3 a frappé la Nouvelle-Orléans. La défaillance subséquente des digues à travers la ville a entraîné des inondations immédiates et catastrophiques, en particulier dans les quartiers à faible revenu et majoritairement noirs du Lower 9e Ward, où de nombreux résidents ne voulaient ou ne pouvaient pas sortir avant que la tempête ne frappe.

Ces jours d’août 2005 n’étaient que le début d’un voyage difficile pour des centaines de milliers de personnes, mais surtout, peut-être, pour ceux qui étaient trop jeunes pour comprendre la catastrophe qui avait inondé 80 % de la ville.

Le documentaire raconte l’histoire de certains des enfants qui ont survécu, de leur point de vue.

Près de 1 000 personnes, et peut-être bien d’autres, ont perdu la vie – il n’y a jamais eu de bilan complet du nombre de décès causés par Katrina. Plus d’un million de personnes ont d’abord été déplacées et, un mois plus tard, au moins 600 000 ménages étaient toujours déplacés , selon le Data Centerune organisation à but non lucratif basée à la Nouvelle-Orléans.

Le créateur né et élevé à la Nouvelle-Orléans de Bébés Katrina, Edward Buckles Jr., suggère dans le film que Katrina était particulièrement cruelle envers sa communauté. «En Amérique, surtout lors de catastrophes, les enfants noirs ne sont même pas une pensée. L’ouragan Katrina n’était pas différent », dit-il en voix off. « Après avoir tant perdu, pourquoi personne ne demanderait-il si nous allions bien ? Personne n’a jamais demandé aux enfants comment ils allaient », dit-il.

Buckles avait 13 ans quand Katrina a frappé. Lui et sa famille ont été évacués, endurant un trajet en voiture de 13 heures vers un abri dans une ville à l’ouest de la Nouvelle-Orléans. Le trajet prendrait normalement 2 heures.