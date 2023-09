Un film merveilleux sur les mutants

Si Le règne animal c’était un film moyen, vous pourriez comprendre toute l’histoire à partir de la seule prémisse. C’est un film sur un monde où les humains ont a commencé à muter en animaux. Alors, bien sûr, il s’agit de savoir comment les humains détestent ces mutants, les traitent terriblement, et nous voyons comment un petit groupe d’entre eux change l’avis des gens. Crédits roulants. Droite?

Les derniers téléviseurs de Vizio deviennent entièrement quantiques

Sauf, Le règne animal n’est pas un film moyen. C’est un film fantastique, un film magique, qui reprend ce principe familier mais passionnant et l’explore de manière très nuancée. L’attendu est là, mais seulement à la périphérie, autour de l’histoire centrale de la façon dont une seule famille fait face à ce changement mondial épique. Le résultat est un film incroyablement émouvant, édifiant et bien réalisé qui restera avec vous longtemps après avoir quitté le cinéma.

François (Romain Duris) et Émile (Paul Kircher) sont un père et un fils dont on apprend, dans le puissant prologue du film, qu’ils ont une épouse/mère nommée Lana qui a commencé à se transformer en animal. Il s’agit d’un phénomène inexpliqué qui se produit partout dans le monde, apparemment au hasard. Mais, dans ce cas précis, cela crée un malaise gênant entre le père et le fils. Pour faire face, le couple décide de déménager dans un petit village du sud de la France pour se rapprocher de la nouvelle maison de Lana, mais elle n’y parvient pas. Un transport transportant plusieurs dizaines d’humains mutés s’écrase et les autorités ont du mal à tous les retrouver.

Alors François et Émile font de leur mieux pour s’acclimater à leur nouveau logement tout en se souciant de ce qui s’est passé.vient de Lana. François démarre un nouveau métier, Émile démarre une nouvelle école, et à travers chaque personnage, on voit comment différents groupes de personnes traitent tous ces événements. Certains, principalement des étudiants de l’école d’Émile, acceptent cette nouvelle évolution de l’humanité. La plupart des autres, en particulier les adultes au travail de François les qualifient de « créatures » et discutent de leur caractère terrible.

Cet aspect de l’histoire devait presque être présent car c’est un parallèle tellement poignant et facile avec la haine et les préjugés dans notre monde. Qu’il s’agisse de race, de sexe, de religion, peu importe, vous pouvez le voir dans une histoire comme Le règne animal. Mais, encore une fois, ce n’est qu’un saupoudrage. Alors que François et Émile luttent d’abord contre la mutation de Lana, le traumatisme commun commence à les rapprocher. Les choses commencent à s’améliorer entre eux. Et puis, au moment où tout semble basculer, Émile s’aperçoit qu’il est lui aussi en train de muter.

Vous détestez même révéler cela, mais le changement d’Émile lui-même est tellement crucial pour ce qui fait que Le règne animal tellement spécial. Alors qu’Émile commence lentement à muter, nous sommes pleinement absorbés par son voyage. Premièrement, il y a le rejet, le déni et la peur. Mais petit à petit, l’instinct prend le dessus, des liens se nouent, et la question est moins de savoir s’il l’acceptera, mais quand, ou si d’autres…comme son père –l’acceptera.

Paul Kircher, qui incarne Émile, est un nouveau venu dans le métier d’acteur mais il se fond instantanément dans ce personnage. Vous l’aimez et le croyez alors qu’il n’est qu’un enfant normal confronté à des problèmes parentaux, et vous le chérissez et le soutenez encore plus alors qu’il commence à découvrir son nouveau moi. La performance est non seulement améliorée par d’excellents effets de maquillage et de costumes, mais vous pouvez voir Kircher commencer tout juste à bouger son corps différemment d’une scène à l’autre. C’est subtil, mais c’est là, et ça fait sortir le personnage de l’écran.

Le réalisateur et co-scénariste Thomas Cailley raconte cette histoire principalement sur place, dans des marais boisés qui donnent à ses humains mutés suffisamment d’espace pour déployer leurs ailes, au sens figuré et littéral. Ce n’est pas un spoiler de révéler qu’il y en a plus que quelques-uns dans le film et que le maquillage et les dessins des personnages sont absolument dignes d’être récompensés. Vous souhaiteriez presque pouvoir mettre le film en pause juste pour vous émerveiller devant tous les mélanges parfois beaux, parfois horribles, d’humains et d’animaux, allant de la pieuvre et du caméléon à la mante religieuse et au serpent.

La musique du film d’Andrea Laszlo De Simone et Sébastien Pan monte également en flèche tout au long du film, donnant aux personnages un thème très digne d’intérêt qui monte et descend avec les personnages. C’est particulièrement poignant dans certaines des scènes les plus fantastiques, car nous voyons des créatures vraiment adopter leurs nouveaux pouvoirs animaliers.

Mais en même temps Le règne animal ça a l’air et ça sonne bien, c’est cette relation entre François et Émile qui lie tout ça. La façon dont François lutte pour ne pas retrouver sa femme. La façon dont Émile accepte petit à petit son sort. Et quand quelques-unes de ces histoires commencent enfin à se rassembler, c’est une magie absolue.

Le règne animal est un triomphe de science-fiction, plein de cœur, de beauté et de famille. Il vous surprend et vous séduit en étant si honnête, si intelligent et si perspicace. C’est l’un des meilleurs films de l’année. Le film a été présenté en première plus tôt cette année à Cannes et a eu sa première aux États-Unis au Fantastic Fest 2023. Sa sortie en France est prévue en octobre mais aucune date de sortie aux États-Unis n’est encore connue.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.