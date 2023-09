Un film légendaire des années 2000 redémarré par un grand streamer avec une série télévisée – et il sortira sur les écrans l’année prochaine

HIER, Amazon Studios a annoncé le redémarrage d’un film légendaire des années 2000 sous la forme d’une série télévisée qui sortira l’année prochaine.

La comédie d’espionnage originale, M. et Mme Smith, est sortie en 2005 et revient maintenant sous forme de série télévisée.

M. et Mme Smith mettaient en vedette Brad Pitt et Angelina Jolie dans le rôle de John et Jane Smith, un couple apparemment ordinaire qui était en réalité des espions.

Le film était un gros problème à l’époque, non seulement parce qu’il s’agissait d’un long métrage amusant et plein d’action, mais aussi parce que c’était le début de Brangelina. Brad, 59 ans, était marié à Jennifer Aniston à l’époque, tandis qu’Angelina, 48 ans, venait tout juste de divorcer d’avec Billy Bob Thornton.

Jennifer, 54 ans, a demandé le divorce de Pitt moins de trois mois avant la sortie du film en salles. On pense généralement que la raison en est la liaison de Brad avec la star de Maléfique, avec qui il s’est marié plus tard et avec qui il a eu six enfants, bien qu’ils aient finalement divorcé en 2016.

Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, M. et Mme Smith reviennent sur les écrans. Cependant, la série accueille un tout nouveau casting. Le redémarrage met en vedette Donald Glover dans le rôle de John Smith et Maya Erskine dans le rôle de sa nouvelle épouse, Jane Smith.

La série reprend le concept du film original mais lui donne une nouvelle tournure.

Dans une tournure inattendue, les nouveaux John et Jane savent que l’autre est un espion, qu’ils travaillent même pour la même équipe et que leur mariage est un mariage de convenance.

C’est un changement complet par rapport au film de 2005 dans lequel John, qui prétend être un ouvrier du bâtiment, et Jane, qui dit être consultante en support technique, se cachent mutuellement leur véritable identité.

Le synopsis officiel de l’émission télévisée explique que John et Jane commencent comme des étrangers. Ils « ont renoncé à leur identité pour devenir partenaires – dans l’espionnage et dans le mariage ».

Il continue : « Associé à une mystérieuse agence, chaque épisode les suit dans une nouvelle mission et une nouvelle étape dans leur relation.

« Lorsque les fissures commencent à apparaître, ils doivent se battre pour rester ensemble. Parce que dans ce mariage, le divorce n’est pas une option.

Michaela Coel (Black Panther : Wakanda Forever), John Turturro (Transformers), Paul Dano (The Batman), Parker Posey (Scream 3) et Wagner Moura (Narcos) rejoignent Donald et Maya pour compléter le casting du film.

Donald a retrouvé l’écrivain d’Atlanta Francesca Sloane pour créer la série. Tous deux produiront la série tandis que Francesca servira également de showrunner.

La créatrice de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, était auparavant attachée au projet, mais l’a quitté en 2021, invoquant des différences créatives avec sa co-star.

M. et Mme Smith devrait arriver sur Prime Video début 2024 après que sa sortie ait été repoussée de novembre 2023 par le paquebot en raison des grèves en cours à Hollywood.

M. et Mme Smith seront disponibles en streaming sur Vidéo principale en 2024.