Un film explore si les loups-garous existent

De nos jours, peu importe ce que vous choisissez de croire, vous pouvez trouver quelqu’un qui est d’accord avec vous. Nous le voyons surtout en politique, mais aussi assez souvent dans le monde des complots farfelus. Et si vous choisissez de croire qu’il existe des loups là-bas, se promener comme des humainseh bien, voici un documentaire pour vous.

io9 est ravi de présenter la première bande-annonce amusante du nouveau documentaire de Small Town Monstres appelé Des loups-garous découverts, qui débute le 1er octobre en VOD. Il s’agit d’une équipe entre le cinéaste Ward Hiney et le journaliste Chad Christy, qui visent ensemble à découvrir la vérité derrière les observations de loups-garous en Pennsylvanie. Que découvrent-ils ? Eh bien, regardez la bande-annonce pour un petit taquin.

Bande-annonce de Loups-garous déterrés (Film Dogman 2023)

Maintenant, nous devinons Des loups-garous découverts ne fait pas exploser la question séculaire : « Les loups-garous existent-ils ? Mais même ainsi, vous pouvez voir dans cette bande-annonce que les personnes interrogées y croient certainement. De plus, les recréations ont l’air tout simplement délicieuses et cette fin est pure. Projet Blair Witch. Dans le pire des cas, le film est une balade amusante explorant une question sans réponse. Meilleur cas? Il existe peut-être un certain type de preuve qui laisse entrevoir une possibilité.

Des loups-garous découverts est le premier d’une série prévue entre Small Town Monsters et le réalisateur Ward Hiney, en plus de servir de complément aux documents précédemment publiés Loups-garous américains et Le Triangle Dogman. Il sera diffusé sur YouTube ainsi que sur Prime Video à partir du 1er octobre avant d’apparaître sur Tubi quelque temps après. Apprenez-en davantage sur www.smalltownmonsters.com.

