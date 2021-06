Un film essaie de faire la différence pour les victimes de violence domestique

En 2013, Tanisha Davis, une femme de 26 ans de Rochester, NY, a été condamnée à 14 ans de prison pour le meurtre de son petit ami, aux mains duquel elle a subi, a-t-elle dit, près de sept ans d’abus, notamment d’étouffement, de menaces de mort. et un passage à tabac la nuit de sa mort. Le juge a reconnu qu’elle avait été victime de violence domestique, mais a déclaré que sa réponse ne méritait pas la clémence. « Tu as mal géré la situation, lui dit-il. « Tu aurais pu partir. » En 2021, en raison d’une nouvelle loi qui permet aux survivantes de violences conjugales une considération plus nuancée devant les tribunaux, le même juge a libéré Davis, en partie grâce à un documentaire qui a aidé à cadrer son cas. Il n’est pas rare que des projets documentaires aient un impact sur les procédures judiciaires, une fois qu’ils ont trouvé un public et attiré l’attention du public. Mais le film qui a aidé Davis, « Et donc je suis resté, n’était pas encore sorti — ce n’était même pas fini — quand les cinéastes, Nathalie Pattillo et Daniel A. Nelson, a monté une courte vidéo pour le tribunal, décrivant sa vie. « On pouvait voir la force des liens qu’elle avait avec sa famille et la force du soutien qu’elle aurait » si elle était libérée, a déclaré Angela N. Ellis, l’une de ses avocats. Le procureur et le juge ont tous deux mentionné avoir regardé les images lorsqu’ils ont accepté, en mars, de la libérer.

Au cours de ses huit années de prison, Davis, 34 ans, a parlé à son fils, aujourd’hui âgé de 15 ans, tous les jours. Maintenant qu’elle est à la maison, « Je peux juste l’appeler dans la pièce d’à côté », a-t-elle dit. « Je ne peux même pas expliquer cette joie. Je pleure des larmes de joie tout le temps. Pour les cinéastes, ce fut une fin étonnamment brillante pour un film souvent déchirant et troublant. « Et donc je suis resté », qui aura sa première samedi au Brooklyn Film Festival (visible en ligne jusqu’au 13 juin), est personnel pour Pattillo, qui est elle-même une survivante et dont la sœur a été tuée par un petit ami en 2010. Le documentaire est né de son projet de thèse à la Columbia Journalism School, où elle a rencontré Nelson, son co-directeur.

« Je n’avais pas réalisé à quel point c’était courant, la gravité des femmes incarcérées pour se défendre ou défendre leurs enfants », a déclaré Pattillo. « Une fois que je l’ai découvert, je n’ai pas pu arrêter de signaler », dans un effort pour montrer à quel point ces cas sont incompris et punitifs au sein du système judiciaire. Le premier objectif du film était Kim Dadou Brown, qui a purgé 17 ans de prison pour avoir tué son petit ami violent. Elle est devenue une avocate, se rendant à Albany pour aiguiller les législateurs de New York sur la Loi sur la justice pour les survivants de violence familiale, la législation qui mijotait depuis longtemps qui a finalement aidé à libérer Davis. Lancé en 2011, il a finalement été passé en 2019, après que les démocrates ont renversé le Sénat de l’État.

La loi fait partie des rares lois du pays qui accordent aux juges plus de clémence pour condamner les victimes de violence domestique qui commettent des crimes contre leurs agresseurs. Il fait suite à une compréhension croissante et soutenue par la recherche des modèles de relations abusives et de l’emprise unique qu’elles ont sur les personnes qui les composent. « Partir est la partie la plus difficile », et la plus dangereuse, a déclaré Dadou Brown. « Je pensais que tous les hommes frappaient, alors je suis resté avec le mien, donc je savais de quel côté les coups viendraient. » Après que Dadou Brown, originaire de Rochester et ancien travailleur de la santé, ait été libéré sur parole en 2008, elle s’est portée volontaire avec les survivants et a sillonné l’État pour des rassemblements – même lorsque l’argent était serré parce que son statut de crime rendait les emplois difficiles à trouver, a-t-elle déclaré. Avec 17 boucles d’oreilles (une pour chaque année d’incarcération) et ses faux cils emblématiques, « elle n’est qu’une force », a déclaré Pattillo. « C’est de la ténacité à l’état pur. C’est Kim.