Un film émouvant retraçant les derniers jours de Dame Deborah James pour le National Television Award

DAME Deborah James pourrait être honorée à titre posthume aux National Television Awards pour le film émouvant retraçant ses derniers jours.

La chroniqueuse du Sun, décédée l’année dernière à 40 ans d’un cancer de l’intestin, a été présélectionnée pour le gong Documentaire d’auteur pour son spécial, Bowelbabe In her Own Words.

Instagram

Dame Deborah James pourrait être honorée à titre posthume aux National Television Awards[/caption] INSTAGRAM/DAME DEBORAH JAMES

Debs est décédée l’année dernière à 40 ans d’un cancer de l’intestin[/caption]

Brave Dame Debs a travaillé avec la BBC sur le film, qui a suivi son parcours depuis le premier diagnostic et la chimiothérapie, à travers son podcast You Me and the Big C et des articles pour The Sun et son travail de pionnier pour la charité.

Il a utilisé des images d’archives de ses propres médias sociaux ainsi que des interviews brutes et émotionnelles.

Debs est présélectionné aux côtés de la popstar Lewis Capaldi pour son article sur la santé mentale How I’m Feeling Now pour Netflix.

Fighting Addiction de Matt Willis pour BBC2 et Living with MND du joueur de rugby Rob Burrow complètent la liste restreinte.

Les votes des téléspectateurs décideront du gagnant, qui sera annoncé lors de la remise des prix à l’O2 de Londres le 5 septembre.

Pour les parents de Dame Debs, Heather et Alistair, le film, qui a été diffusé pour la première fois en avril de cette année, était « très émouvant et, parfois, difficile à regarder ».

Alistair a déclaré: « Cela rappelle à la maison qu’elle n’est plus là, mais cela montre aussi à quel point elle était folle et merveilleuse.

« C’est un récit vraiment honnête de ce que c’est que de vivre avec et de faire face à la mort d’un cancer de stade 4.

« Beaucoup de gens n’ont connu Deborah qu’au cours de ses sept dernières semaines, lorsqu’il y a eu une incroyable effusion d’amour pour elle. Le film est une occasion pour les gens de voir l’impact qu’elle a eu au cours des cinq années qu’elle a vécues avec le cancer.

Heather a ajouté: « Elle a toujours vécu pleinement sa vie et s’est investie à 110% dans tout ce qu’elle a fait, même le cancer. »

Le fonds Bowelbabe de Dame Debs a levé plus de 11 millions de livres sterling.

Ses parents espèrent que le film alertera les autres sur la maladie et ont déclaré: « Plus la sensibilisation est grande, plus les gens seront diagnostiqués plus tôt, lorsque cette maladie pourra être traitée. »