Un film d’horreur sur Casper le sympathique fantôme ? C’est l’idée

Quand tu penses à « Casper » tu penses amicalement. Vous pensez à l’animation. Peut-être que tu penses même à Devon Sawa et Christine Ricci. Ce à quoi vous ne pensez pas, c’est en réalité la peur, mais peut-être que cela changera après avoir regardé cette bande-annonce.

Le cinéaste torontois Jared Pelletier a créé une bande-annonce de validation qui imagine Casper, le sympathique fantôme, comme l’être au centre d’un film d’horreur de type A24. Parle moi, Héréditaire, Milieu du jour, imaginez ce genre d’ambiance, mais avec Casper. L’idée est de prendre une adresse IP familière et de lui donner une touche moderne, une version que Pelletier espère même pouvoir devenir une fonctionnalité à un moment donné. Voici la bande-annonce.

Nous avons vu des choses plus étranges, non ? Daniel Kaluuya faire un film de Barney? Eli Roth tourne sa bande-annonce de blague pour Action de grâces en une véritable fonctionnalité? Ou qu’en est-il lorsqu’un film sur une poupée populaire des années 1950 est devenu l’un des les films les plus populaires de mémoire récente ? Si tout cela est possible, pourquoi pas une propriété connue comme Casper sortir de ses normes et devenir quelque chose de plus ?

« L’objectif principal ici était de constituer une « ripomatique » de séquences d’archives et de la publier comme mesure générale du sentiment. En espérant qu’une preuve sociale à ce sujet soit un élément utile lors de notre présentation », a déclaré Pelletier à io9 par courrier électronique. « Au-delà de cela, je suis juste un grand fan du genre et cette saison d’Halloween dans laquelle nous entrons, c’est vraiment quelque chose d’amusant à mettre en place et j’espère que cela mettra d’autres passionnés de la saison effrayante dans l’ambiance. »

Et comme c’est désormais officiellement la saison effrayante d’octobre, nous avons pensé que vous pourriez tous l’apprécier. Pour en savoir plus sur Pelletier, visitez le site de son entreprise ici ou son Instagram.

