Un film d’horreur expérimental surnommé « le film le plus effrayant du monde » laisse les fans « vomir partout »

Les fans d’HORREUR ont été choqués de regarder le « film le plus effrayant du monde ».

Le film, intitulé Skinamarink, a fait ses débuts l’année dernière avant d’apparaître plus largement plus tôt cette année et semble avoir traumatisé les fans.

Les fans ont même été laissés « vomir partout » sur le film d’horreur expérimental qui a reçu une sortie limitée, le voyant diffusé dans seulement deux cinémas britanniques.

Le film semble revenir aux sources avec son intrigue et suit les principes fondamentaux traditionnels pour une horreur parfaite.

Un synopsis du film se lit comme suit : « Deux enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu, et toutes les fenêtres et portes de leur maison ont disparu. »

Dans le film, il raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur, Kevin, quatre ans, et Kaylee, six ans, qui se réveillent pour découvrir que leurs parents ont disparu.

Le duo réalise rapidement que toutes les fenêtres et portes de leur maison ont disparu – avant que les choses ne commencent à se gâter dans la nuit.

Ils campent dans le salon pour se réconforter, apportant des oreillers et des couvertures.

Une description explique en outre: «Ils diffusent des bandes vidéo de dessins animés bien usés pour remplir le silence de la maison et détourner l’attention de la situation effrayante et inexplicable.

« Pendant tout ce temps, dans l’espoir que des adultes finiront par venir les secourir.

« Cependant, au bout d’un moment, il devient clair que quelque chose veille sur eux. »

Le film canadien, réalisé par Kyle Edward Ball, a été tourné sur une période de sept jours en 2021 avec un budget principalement financé par la foule de 15 000 £.

Écrivant sur le film sur Twitter, un fan a déclaré qu’il était sur le point de vomir, en écrivant: « Skinarink m’a donné envie de vomir à cause de la façon dont c’était dérangeant. F ***** a adoré.

Un autre a averti les fans de ne pas regarder le film, ajoutant : « Ne regardez pas Skinarink, j’ai l’impression que je vais vomir. »

Un troisième téléspectateur terrifié a eu moins que des mots élogieux pour le film, en disant: «Je viens de regarder Skinamarink au cinéma. J’ai l’impression que je vais vomir partout et mourir.

« Skinarink est le film le plus effrayant jamais réalisé. Tellement tendu que j’ai juré de vomir et mon esprit suppliait que ça se termine », a écrit quelqu’un d’autre.

Sur le site de notation de films Rotten Tomatoes, il a jusqu’à présent reçu un score favorable de 71%.