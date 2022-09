Un film déchirant raconte la fusillade de Las Vegas et ses conséquences – Kelowna Capital News

Une paire de bottes de cow-boy qu’Ashley Hoff n’aurait jamais cru revoir a aidé à débloquer une histoire puissante sur la pire fusillade de masse de l’histoire moderne des États-Unis.

Le film qui en résulte, “11 Minutes”, est un récit intérieur du massacre de 2017 lors d’un festival de musique country à Las Vegas et, plus important encore, de la façon dont il s’est répercuté sur la vie de ceux qui y étaient. Plus de trois heures, le documentaire en quatre parties fait ses débuts mardi sur le service de streaming Paramount +.

“Je ne me suis jamais senti plus utile ou plus comme si l’univers m’avait placé exactement là où j’étais censé être”, a déclaré Hoff, producteur exécutif de “11 Minutes”.

Cela semble être un sentiment étrange étant donné que Hoff était au spectacle le 1er octobre 2017, à quatre rangées de la scène alors que Jason Aldean chantait “Any Ol ‘Barstool”. Hoff a entendu des bruits secs qu’elle et son mari, Shaun, ont d’abord rejetés comme des feux d’artifice – pas le travail d’un tireur tirant depuis la fenêtre d’un hôtel voisin.

Elle se tourna pour regarder son mari et vit quelqu’un juste derrière lui frappé au visage par une balle. Ils ont alternativement esquivé au sol pour se couvrir et s’enfuir, selon le moment où ils pouvaient entendre les coups de feu.

À un moment donné, elle a enlevé ses bottes de cow-boy parce qu’elles étaient trop glissantes pour courir dedans, échappant finalement au champ de la mort où 58 personnes sont mortes cette nuit-là, et deux autres plus tard de leurs blessures. Plus de 850 personnes ont été blessées avant que les coups de feu ne cessent.

Neuf mois plus tard, un agent du FBI était à la porte de Hoff avec ses bottes – une partie d’une unité peu connue qui restitue les biens laissés par les personnes prises dans ces incidents.

Hoff, déjà dans le milieu du cinéma, pensait que c’était un sujet intrigant. Elle a été encouragée à élargir son champ d’action grâce à son expérience avec d’autres survivants et à l’implication du réalisateur Jeff Zimbalist et des producteurs vétérans Susan Zirinsky et Terence Wrong.

De nombreux survivants, comme elle, étaient mécontents de la couverture médiatique du massacre, estimant que l’on s’était trop concentré sur le tireur et qu’il avait été oublié trop tôt.

“Nous sommes tous retournés dans nos coins pour souffrir en silence”, a-t-elle déclaré.

Le film vous emmène de manière vivante à l’intérieur de l’événement avec des images de téléphones portables et de caméras corporelles de la police. La coopération de la police de Las Vegas a été essentielle, apportant des images comme la course aux hôpitaux avec des survivants et le moment où une unité tactique a fait irruption dans la chambre d’hôtel du casino où le tireur s’était barricadé.

Les expériences de personnes comme Jonathan Smith, un spectateur noir qui s’était senti importun à cause de la remarque d’un homme blanc se demandant pourquoi il était là, et Natalie Grumet, qui venait de survivre à un cancer, sont tissées tout au long de l’histoire. Tous deux ont été grièvement blessés.

« Est-ce facile à regarder ? Non, mais ça ne devrait pas être facile à regarder », a déclaré Storme Warren, animatrice de SiriusXM, qui était sur scène à Las Vegas ce soir-là. “Je ne sais pas pourquoi vous raconteriez l’histoire si elle était facile à regarder.”

Warren a d’abord hésité lorsqu’on lui a demandé de participer au film, traitant de son propre SSPT et méfiant en raison de la couverture médiatique passée. Lui et Aldean, qui a donné sa première interview sur Las Vegas aux cinéastes, sont des liens importants avec la communauté country.

Hoff pense que sa propre expérience cette nuit-là, même si elle n’est pas incluse dans le film, a aidé à convaincre certaines des personnes impliquées de parler.

De façon saisissante, les parents de Carrie Parsons, une jeune femme qui n’a pas survécu à ses blessures, discutent de la gestion du pire cauchemar de tous les parents et de la façon dont leur temps de deuil avec son corps a été écourté.

“Ils vont incinérer ma fille dans 10 minutes”, se souvient Ann-Marie Parsons en larmes. « Comment gérez-vous cela ?

Après l’arrêt des tirs, la police a parlé d’avoir entendu les sonneries de téléphones portables alors qu’ils marchaient parmi les corps encore sur le terrain du concert, sachant qu’il y avait des appelants désespérés à l’autre bout qui voulaient savoir si leurs proches étaient en sécurité.

Au-delà des spectateurs, il est surprenant de voir certains des premiers intervenants – souvent pas les types les plus émotifs – parler de la façon dont ils ont géré les conséquences émotionnelles. “J’étais un homme très en colère. Très en colère », a déclaré Brian Rogers, chef des opérations paramédicales, dans le film.

La quatrième partie de “11 minutes” commence à l’aube du 2 octobre 2017 et se concentre sur certains des liens durables entre les survivants et certains des sauveteurs.

C’est la partie préférée de Hoff. “J’aime encourager les gens à dire qu’il y a du bon à la fin, alors accrochez-vous pour ça”, a-t-elle déclaré.

“Il y a des actes de courage extraordinaires et des êtres humains qui aident des êtres humains”, a déclaré Zirinsky, chef de la société de production See It Now Studios. «Ce sont juste des gens ordinaires. Aux heures les plus sombres, les gens se sont retrouvés.

Zirinsky, l’ancienne présidente de CBS News, a produit “9/11”, peut-être le documentaire le plus mémorable réalisé à la suite de cette catastrophe, et considère “11 Minutes” comme le film le plus puissant sur lequel elle a travaillé depuis.

Alors que le film parle du tireur, dont le mobile reste un mystère puisqu’il s’est suicidé avant que la police ne l’atteigne, il ne mentionne pas son nom. De manière presque militante : une série de reportages audio inclus est coupée juste avant que le nom ne soit prononcé.

Il a été découvert que le tireur avait cherché sur Internet “comment être une star des médias sociaux” dans les jours précédant la fusillade. Même dans la mort, Hoff ne veut pas lui donner ce souhait.

Le film se termine par une lente exploration montrant les noms des personnes tuées il y a cinq ans à Las Vegas, ainsi que les victimes de toutes les fusillades de masse depuis cette époque aux États-Unis où au moins quatre personnes ont été tuées.

“Je n’appelle pas cela une déclaration politique”, a déclaré Zirinsky. “J’appelle cela une déclaration de la réalité.”

Hoff et son mari ont tous deux échappé au concert sans aucune blessure par balle, bien que Hoff se soit cassé le bras lorsqu’elle a glissé et est tombée en essayant de courir dans ses bottes de cow-boy. Elle n’a pas remarqué sa blessure jusqu’à ce qu’ils arrêtent de courir.

Elle va bien si les gens prennent le message de son film que ça suffit.

“Nous devons arrêter de nous détourner et nous devons comprendre à quoi cela ressemblait”, a-t-elle déclaré. “Cela change une personne pour toujours.”

—David Bauder, Associated Press

Fusillade de masse à Las VegasCinéma et télévision