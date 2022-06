Un film de Pixar récolte 51 millions de dollars en ouverture nationale

« Lightyear » de Pixar a atteint une ouverture nationale de 51 millions de dollars, la meilleure performance d’un long métrage d’animation depuis le début de la pandémie.

À l’échelle internationale, le film de Disney a enregistré 34,6 millions de dollars de ventes de billets, portant son chiffre d’affaires mondial à 85,6 millions de dollars.

La performance du film d’animation, bien que solide pour une sortie pandémique, est en deçà des attentes. Les analystes du box-office avaient prévu que « Lightyear » rapporterait entre 70 et 85 millions de dollars sur le marché intérieur.

Les attentes étaient élevées car les deux derniers films de la franchise Toy Story ont tous deux ouvert à plus de 100 millions de dollars de ventes de billets, selon les données de Comscore. « Toy Story 4 » en 2019 a dépassé les 120 millions de dollars lors de ses débuts nationaux et « Toy Story 3 » a généré plus de 110 millions de dollars lors de son ouverture en 2010.

« ‘Lightyear’ avait beaucoup de potentiel sur le papier, mais un certain nombre de facteurs ont entraîné ce très rare raté au box-office pour une sortie Pixar », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef des médias chez BoxOffice.com.

On ne sait pas si la rude concurrence au box-office avec « Jurassic World: Dominion » d’Universal, qui a généré 58,6 millions de dollars au cours du week-end, et « Top Gun: Maverick » de Paramount et Skydance, qui a obtenu 44 millions de dollars supplémentaires, était la raison pour laquelle « Lightyear » est plus petit- ouverture que prévu ou si les consommateurs étaient confus au sujet de la sortie du film.

Après tout, il n’y a pas eu de sortie en salles d’un film Pixar depuis « Onward » de 2020. Les trois derniers du studio d’animation, « Soul », « Luca » et « Turning Red », sont tous sortis sur le service de streaming Disney+.

« Le film a-t-il été ouvert sur un marché trop encombré de films masculins? » a demandé Robbin. « Le marketing a-t-il été inefficace pour présenter l’idée de ce film aux deux générations de fans de Toy Story ? La stratégie de Disney consistant à siphonner les films Pixar directement en streaming au cours des deux dernières années s’est-elle retournée contre lui et a nui à la valeur de la marque ?

« Ce ne sont là que quelques-unes des questions valables que nous, et en particulier Disney, devons considérer », a-t-il déclaré.

Robbins a noté que le cinéma a clairement rebondi en 2022, attirant des données démographiques qui étaient réticentes à revenir auparavant. Pourtant, l’une des franchises les plus fiables de la période pré-pandémique a manqué aux attentes.

« C’était un bon week-end de cinéma de vacances d’été à l’ancienne qui a vu trois films gagner plus de 40 millions de dollars alors que la compétition pour attirer l’attention des cinéphiles s’intensifie », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. « Le nouveau venu ‘Lightyear’ s’appuiera désormais sur une trajectoire plus longue dans les salles à la suite d’un premier album qui a laissé certains déçus. »

Dergarabedian a déclaré que le bouche à oreille devrait aider à attirer les familles dans les cinémas dans les semaines à venir avant la sortie de « Minions : The Rise of Gru » d’Universal.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « Jurassic World : Dominion » et « Minions : The Rise of Gru ».