Un vieux film de Disney qui a récemment refait surface a été critiqué par les fans pour avoir fait la promotion d’un type de corps féminin « irréaliste ».

Inner Workings est un court métrage qui a été créé par Disney en 2016, mais il a circulé sur Twitter cette semaine après que les utilisateurs des médias sociaux aient qualifié le dessin animé de «faux».

L’histoire est celle d’un homme de bande dessinée nommé Paul, qui tombe amoureux d’une femme nommée Kate, qui a des fesses plutôt grandes, une taille minuscule et un cou fin.

Les captures d’écran ont été initialement partagées sur Glitch, où un fan a écrit: « Dans aucun monde [Disney] besoin de le faire. «







(Image: Disney)



Peu de temps après que le commentaire a été fait, il a attiré l’attention d’autres fans indignés et accumulé plus de 180000 likes, de nombreux utilisateurs mécontents des proportions de la figure de dessin animé de Kate.

L’un d’eux a écrit: « Que diable sont ces dessins de personnages? »

Un autre a partagé: « Les enfants seront préoccupés par le fait qu’un corps devrait ressembler, savent-ils que c’est un film de Disney, n’est-ce pas ??? La moitié des personnages sont irréalistes. »







(Image: Disney)



« Je sais que ce n’est qu’un dessin animé mais pour l’amour de Dieu … ils doivent mettre du ventre à cette fille », a déclaré un troisième.

Ils ont ajouté: «Cela me rend triste de penser que les enfants ici pensent que c’est à quoi leur corps devrait ressembler.

« Il est naturellement impossible d’avoir un butin comme ça sans ventre du tout. »

Cela vient après que les gens aient appelé le film classique Grease, diffusé à Noël, pour sa nature « sexiste » et « rapey » quand ils l’ont regardé pour la toute première fois.







(Image: Disney)



Cependant, les fans l’ont défendu et ont affirmé qu’il fallait le replacer dans le contexte de sa sortie en 1978.

Un fan a écrit: « Tbh Grease est honteuse de rapey et de salope et probablement un peu homophobe et effrayant, mais elle a été faite à une époque différente où ce genre de merde n’était toujours pas OK mais c’était accepté. »

« Je ne suis pas offensé par Grease, et je ne veux pas non plus qu’il soit » annulé « ou » interdit « , mais en le regardant maintenant, je vois des scènes problématiques qui me font grincer des dents quand je le regarde », a partagé un deuxième utilisateur.

Le miroir a contacté Disney pour un commentaire.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.