Un film d’avant-garde qui a fait rire au lieu de scandale

Retournant vers Lincoln Center pour trois spectacles faisant partie d’une série consacrée à l’avant-garde du début des années 60, “Hallelujah the Hills”, est peut-être la sélection la plus conventionnelle de la série – un long métrage avec des acteurs, certains même professionnels, et un semblant d’intrigue, tourné en netteté noir et blanc d’Ed Emshwiller, cinéaste underground d’une grande maîtrise technique.

“Une parodie sauvage sur les films d’art par un nouveau réalisateur américain a remporté un succès surprise samedi au Festival du film de New York”, a rapporté Eugene Archer dans le New York Times en 1963, la première année du festival.

Le film est un slapstick romantique, situé loin du côté bohème du Lower East Side dans le Vermont sylvestre. Deux gars, Jack (l’intrépide photographe Peter Beard) et Leo (le peintre et assembleur Marty Greenbaum) sont épris de la même jeune femme, Vera (“une charmante et énigmatique lutin d’hiver” selon la critique d’Archer). Elle est jouée par deux actrices différentes (Sheila Finn et Peggy Steffans), toutes deux ayant une ressemblance marquée avec la muse de Jean-Luc Godard, Anna Karina. Les rivaux courtisent Vera à différentes saisons au cours de sept ans – une crise survient lorsque les deux se présentent pour Thanksgiving.

Comme son titre l’indique, “Hallelujah” n’est rien sinon exubérant. Adolfas Mekas, le frère cadet de Jonas Mekas et, comme lui, un immigrant de la Lituanie rurale, avait la fin de la vingtaine lorsqu’il a réalisé le film. Les cascades et les bouffonneries ivres abondent. Beard donne une performance particulièrement athlétique – à un moment donné, bondissant cul nu dans la neige profonde. (Avec ses lunettes à monture d’écaille, Greenbaum ressemble plus à Woody Allen.)

Les coupes sautées sont également courantes. Véritable hommage américain au film français de la nouvelle vague, “Hallelujah” suggère un “Jules et Jim” mousseux réalisé dans le style insouciant de “Shoot the Piano Player”. Il y avait peut-être une rue à double sens. Comme “Hallelujah” a été un succès au Festival de Cannes de 1963, revu par Godard, il n’est pas inconcevable qu’il ait inspiré son “Band of Outsiders” de 1964.

“Hallelujah” n’est pas trop séveux, bien qu’il exige une tolérance pour le jazz madrigal (lourd sur un clavecin tintant) et la cinéphilie rampante. “Je n’ai pas vu un film depuis 10 jours”, se plaint Leo. Les rivaux jouent aux samouraïs Kurosawa. Il y a des clins d’œil non seulement à Godard mais aussi au cinéma des débuts de Charlie Chaplin, Mack Sennett et WC Fields. Vers la fin du film, Mekas interpole un morceau célèbre d’excitation de la banquise de 1920 de DW Griffith “En route vers l’est.” La séquence fonctionne toujours et donc, de manière plus limitée, “Hallelujah the Hills”.

En fait, aussi à la mode qu’ait été le film de Mekas, il a une qualité atavique. Sous la surface se cache un conte folklorique lituanien sur des princes rivaux et une princesse (ou déesse) liés aux changements de saisons. Alléluia en effet.

Alléluia les collines

29 juillet, 2 et 3 août, au Film at Lincoln Center, Manhattan, filmlinc.org.