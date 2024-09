Un film Bane et DeathStroke pourrait être en préparation à DC

DC amène davantage de méchants de renom sur grand écran, alors qu’un nouveau rapport suggère que la société de bandes dessinées travaille sur un film Bane et Deathstroke.

Les détails sur ce qui est considéré comme un film en équipe proviennent de Le journaliste hollywoodien . Le film en serait encore à ses débuts, sans qu’aucun acteur ni réalisateur ait été choisi pour travailler sur le projet pour l’instant. Cependant, le rapport indique que l’écrivain de Captain America : Le meilleur des mondes, Matthew Orton, a été sollicité pour écrire le scénario du film des méchants de Batman.

Bane pourrait-il revenir dans Batman en direct ?

Orton a également contribué en tant qu’écrivain à la série Moon Knight de Marvel et, plus récemment, a été créateur de la série Devil’s Peak dirigée par Hilton Pelser. On ne sait pas quand le film Bane et Deathstroke sortira et s’il se déroulera au sein de la DCU remaniée des co-PDG de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, mais il y a beaucoup de matériel sur lequel s’appuyer.

Bane pourrait bientôt être de retour

Bane, en particulier, a une longue histoire dans l’action réelle, avec sa première apparition au cinéma remontant à Batman & Robin en 1997. Depuis lors, l’ennemi infusé de Venom de Batman est apparu dans la série Gotham et, plus célèbre, en tant qu’antagoniste principal de The Dark Night Rises de Christopher Nolan. Deathstroke, alias Slade Wilson, a également participé à sa juste part de projets d’action réelle, y compris le spectacle Titans 2018. Les fans se souviendront peut-être également que le personnage a fait une apparition dans Justice League en 2017, où il était joué par l’acteur Joe Manganiello.

Si l’équipe Bane et Deathstroke devait naître, ce ne serait que le dernier film dirigé par des méchants dans le portefeuille de DC. Le plus tristement célèbre de la programmation est Joker, qui mettait en vedette Joaquin Phoenix et est sorti en 2019. Cette série se poursuit avec une suite, Joker : Folie à Deux, qui devrait sortir dans une semaine à partir d’aujourd’hui, bien qu’il ne soit pas clair si un troisième film suivra. L’univers des films de bandes dessinées en direct comprend également un film Black Adam, Birds of Prey et plusieurs entrées de Suicide Squad.

Pendant ce temps, la liste de DC est remplie de projets de super-héros avec beaucoup de place pour d’autres. Le film réalisé par Gunn Superman est prêt à entrer en salles en juillet 2025, avec un Spectacle axé sur Green Lantern également en chantier. Les fans de bandes dessinées peuvent également s’attendre à des films comme Supergirl : Woman of Tomorrow, The Batman Part 2, Batman : The Brave and the Bold, et plus encore. Vous pouvez voir une liste complète de tous les films DC en préparation ici .

