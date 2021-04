On craint qu’un FIANCÉ ait été mangé par un grand requin blanc quelques semaines seulement avant son mariage.

Robert Frauenstein – qui devait se marier le mois prochain – a disparu en surfant, son bodyboard s’est ensuite lavé avec d’énormes marques de morsure.

On craint que le bodyboarder passionné Robert Frauenstein ait été mangé par un grand requin blanc Crédits: JAMIE PYATT

Le technicien en informatique, 38 ans, devait se marier le mois prochain Crédits: JAMIE PYATT

Le pensionnaire passionné, âgé de 38 ans, avait été dans l’eau au large de Chinsta, en Afrique du Sud.

Des amis sont allés le chercher quand il n’a pas réussi à revenir de la plage, près de l’endroit où il vivait sur la Wild Coast, à l’est de Londres, mais n’ont pu trouver aucune trace de lui.

Finalement, ils ont découvert son bodyboard jaune vif et rose échoué sur le sable avec une énorme marque de morsure – qui, selon les experts, était d’un grand blanc.

Malgré une énorme recherche par deux hélicoptères et la National Sear Rescue Organization, et des amis dans des bateaux à moteur, il n’y a eu aucun signe du futur marié.

Un ami proche a déclaré: «Nous en sommes venus à accepter que le grand blanc a pris Robert et il est probablement peu probable que nous le retrouvions jamais si le requin le prenait pleinement.

«Robert adorait le surf et son bodyboard et la communauté Chintsa est sous le choc.

«Sa fiancée Jana Hiles est absolument désemparée. Ils devaient se marier.

«Des hélicoptères sont sortis, ainsi que des canots de sauvetage et des pêcheurs locaux, mais il n’y a aucun signe de lui du grand grand blanc qui avait été repéré depuis les airs dans les environs plus tôt cette semaine.

« Nous espérons juste que ce sera rapide et nous sommes juste choqués de le perdre. »

Des amis ont trouvé le bodyboard de Robert échoué sur la plage avec une énorme marque de morsure Crédit: Marine Dynamics / Dyer Island Cons

Sa future belle-sœur a déclaré que sa famille était réconfortée de savoir qu’il « faisait ce qu’il aimait » Crédits: JAMIE PYATT

Sa future belle-sœur Kerry Hiles a déclaré: «Au nom de ma famille, je tiens à remercier tous ceux qui ont offert leur soutien émotionnellement de tant de façons incroyables.

«Les marques de dents sur le bodyboard de Robert sont confirmées comme celles d’un très grand grand requin blanc et peut-être du même requin repéré depuis les airs plus tôt dans la semaine.

«Nous sommes réconfortés par le fait que Robert faisait ce qu’il aimait et que sa disparition prématurée aurait été aussi rapide, indolore et sans lutte que vous pouviez l’espérer.

«Je vous demande de garder la mère de Rob Stephanie et son frère Ed dans vos pensées et surtout ma sœur Jana Hiles avec qui Robert aurait été marié le mois prochain.

« Nous reconnaissons que la mission de sauvetage est maintenant devenue un exercice de récupération et nous vous remercions d’avance de votre compréhension alors que nous entrons dans un espace de deuil. »

Le porte-parole du National Sea Rescue Institute, Craig Lambinon, a déclaré que ses équipages étaient à la recherche du technicien informatique disparu et avaient remis l’affaire à la police.

Il a exhorté les surfeurs et les nageurs de la région où Robert a disparu.

On pense que le plus grand grand blanc est connu sous le nom de Deep Blue enregistré au large de la côte d’Hawaï, mesurant environ 21 pieds et pesant environ 2,5 tonnes.