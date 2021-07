Boris Johnson et Priti Patel ont été qualifiés d' »hypocrites » pour avoir condamné les abus racistes des footballeurs anglais, après leurs précédentes positions sur la lutte contre le racisme.

Les travaillistes ont saisi le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur pour n’avoir pas soutenu l’équipe en se mettant à genoux avant les matchs – alléguant qu’ils avaient donné « une licence aux racistes ».

Sayeeda Warsi, l’ancienne présidente du parti conservateur, a également accusé son propre parti d’avoir récolté ce qu’il avait semé – soulignant ses combats de « guerres culturelles ».

Et l’ancien footballeur Gary Neville a accusé M. Johnson d’avoir « favorisé » le racisme, dans son article de journal notoire sur les femmes musulmanes ressemblant « à des boîtes aux lettres ».

La critique est intervenue après que le Premier ministre a déclaré que l’équipe d’Angleterre devrait être « saluée comme un héros, et non comme un abus racial », tweetant : « Les responsables de ces abus épouvantables devraient avoir honte d’eux-mêmes. »

Mais, avant le tournoi, M. Johnson a d’abord refusé de critiquer les fans qui huaient les joueurs pour avoir pris le genou, tandis que Mme Patel soutenait leur droit de huer ce qu’elle appelait la « politique des gestes ».

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a déclaré : « Soyons clairs. Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ont autorisé les racistes qui ont hué les joueurs anglais et qui abusent maintenant des joueurs anglais de manière raciale.

Les deux hommes étaient «comme des pyromanes se plaignant d’un incendie sur lequel ils ont versé de l’essence. Totalement hypocrites », a-t-elle tweeté.

M. Neville, maintenant analyste à la télévision, a déclaré Nouvelles du ciel: « Quand on se fait injurer après un match de foot à la fin d’un tournoi, je m’y attends malheureusement car ça existe.

« Et c’est en fait promu par le Premier ministre, qui a appelé les boîtes aux lettres des femmes musulmanes, a dit qu’elles ressemblaient à des boîtes aux lettres. »

La baronne Warsi a déclaré que les conservateurs « doivent réfléchir à notre rôle dans l’alimentation de cette culture dans notre pays », a-t-elle déclaré au Premier ministre et ministre de l’Intérieur.

« Si nous « sifflons » et que le « chien » réagit, nous ne pouvons pas être choqués s’il aboie et mord », a-t-elle tweeté.

« Il est temps d’arrêter les guerres culturelles qui alimentent la division. Les sifflets pour chiens gagnent des voix mais détruisent les nations.

Après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020, la police enquête sur les commentaires offensants et racistes sur les réseaux sociaux dirigés contre des joueurs issus d’une minorité ethnique.

Un troisième ministre, la ministre de l’Éducation Gillian Keegan, a également remis en question le fait de prendre le genou – ce que l’équipe a commencé après les manifestations de Black Lives Matter de l’année dernière – pour « créer une division ».

Mais M. Neville a déclaré: « Accepter et valider que les joueurs qui se mettent à genoux promeuvent l’égalité et l’inclusion et se défendent contre le racisme – cela vient du sommet.

« Tu sais très bien que si tes parents font quelque chose, tes enfants suivront. »

Et il a comparé les compétences en leadership du patron de l’Angleterre Gareth Southgate avec M. Johnson, affirmant qu’ils sont « absolument aux antipodes », ajoutant: « Vous pouvez être un leader et un gentleman, vous pouvez être impitoyable – mais avoir de l’empathie et de la compassion. »