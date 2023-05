Un feu d’herbe se déclare près de l’école primaire de Lake Country

Un feu d’herbe s’est déclaré près de l’école primaire Peter Greer le 8 mai, provoquant une importante intervention d’urgence.

Les équipes ont été appelées sur les lieux juste au moment de la cloche finale à 14 h 30, pour de la fumée blanche à l’extrémité sud de Sherman Drive.

Trois camions de pompiers, deux croiseurs et une ambulance ont tous assisté, et ont contrôlé le feu et la fumée s’est dissipée à 14 h 50.

Le feu était complètement éteint à 15h. La cause est encore en cours d’investigation.

