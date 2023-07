Un feu de forêt violent ferme la seule route vers Bella Coola

L’autoroute 20 est fermée dans les deux sens le dimanche 16 juillet en raison du feu de forêt de Young Creek.

Un changement de vent a fait que le feu de forêt incontrôlable situé dans le parc provincial Tweedsmuir s’est développé rapidement et a traversé l’autoroute 20, a noté le BC Wildfire Service.

La fermeture est entre le lac Anahim et la vallée de Bella Coola (entre Corbould Drive et Anahim Lake Road sur 74,5 km (Anahim Lake à 19 km à l’est de Firvale); aucun détour disponible, et la prochaine mise à jour de la route est le lundi 17 juillet à midi, note DriveBC.

Le feu de forêt de Young Creek est maintenant considéré comme un incendie notable et fait preuve d’un comportement agressif, atteignant 2 200 ha dimanche soir. Il a été découvert la veille le samedi 15 juillet à 15h47

Un centre d’accueil du centre de soutien d’urgence (ESS) est mis en place (dimanche soir, 16 juillet) au complexe récréatif Cariboo Memorial à Williams Lake (525, rue Proctor) pour ceux qui pourraient être bloqués et incapables de rentrer chez eux en raison de l’autoroute 20 fermeture de route.

« Si vous avez besoin de services d’assistance d’urgence, veuillez appeler le 250-267-4861 avant de vous enregistrer au centre d’accueil », note le CRD EOS.

