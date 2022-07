Un feu de forêt vicieux en Californie grossit de 62 fois en une nuit, incendiant des véhicules et des maisons | Actualité Climatique

Les incendies de forêt en Californie et au Montana se sont intensifiés du jour au lendemain, alimentés par des conditions chaudes et venteuses, des quartiers menaçants et des ordres d’évacuation forcés.

Dans Californie’Dans la forêt nationale de Klamath, une zone en grande partie rurale près de la frontière de l’État de l’Oregon, l’incendie rapide de McKinney est passé d’un peu plus d’un mile carré (environ 2,5 km2) vendredi à 62 miles carrés (160 km2) par Samedi.

L’incendie a brûlé au moins une douzaine de maisons et des observateurs ont repéré des animaux sauvages fuyant la région.

McKinney Fire en Californie a incendié des véhicules et des résidences



Le McKinney Fire brûle dans la forêt nationale de Klamath



La porte-parole de la forêt nationale de Klamath, Caroline Quintanilla, a averti que l’incendie “continuait de croître avec des vents irréguliers et des orages dans la région et que nous sommes à des températures à trois chiffres (Fahrenheit)”.

Avec la foudre prévue au cours des prochains jours, des ressources supplémentaires provenant d’ailleurs dans l’État sont apportées pour aider à combattre les incendies de la région, selon le US Forest Service.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence samedi alors que l’incendie s’intensifiait, ce qui lui a donné plus de flexibilité pour prendre des décisions d’intervention d’urgence et d’effort de rétablissement et accéder à l’aide fédérale.

Il permet également “aux ressources de lutte contre les incendies d’autres États d’aider les équipages californiens à lutter contre les incendies”, selon un communiqué du bureau du gouverneur.

Climat La panne augmente à la fois la probabilité et la surface brûlée par les incendies de forêt aux États-Unis, en Europe et en Australie, en créant des conditions chaudes et sèches.

Selon une étude évaluée par des pairs, plus de quatre millions d’hectares qui ont brûlé aux États-Unis entre 1984 et 2015 sont directement attribuables au changement climatique.

Une camionnette brûlée sur l’autoroute 96 en Californie, alors que l’incendie de McKinney brûle à proximité



Les incendies de forêt brûlent près d’Yreka en Californie





Pendant ce temps, plus au nord-est du Montana, un incendie de forêt a presque triplé de taille pour atteindre plus de 28 km2 près de la ville d’Elmo et de Flathead Lake.

À environ 200 milles au sud, les habitants de l’Idaho sont restés sous le coup d’ordres d’évacuation alors que l’incendie de Moose dans la forêt nationale de Salmon-Challis a brûlé plus de 67 milles carrés (174 km2) de terres boisées près de la ville de Salmon.

Une accumulation de végétation alimentait l’incendie de McKinney en Californie, selon Tom Stokesberry, porte-parole régional du US Forest Service.

“C’est un incendie très dangereux – la géographie y est escarpée et accidentée, et cette zone particulière n’a pas brûlé depuis un moment”, a-t-il déclaré.

