Un feu de forêt ravage le Canada, causant 12 000 éclairs en une journée

L’armée canadienne était en attente samedi pour aider à évacuer les villes et lutter contre plus de 170 incendies de forêt alimentés par une vague de chaleur record et des conditions de sécheresse comme de l’amadou alors que le gouvernement d’Ottawa mettait en garde contre un « été long et difficile » à venir. Au moins 174 incendies ont été signalés. Actifs dans la province occidentale de la Colombie-Britannique, 78 d’entre eux se sont déclenchés au cours des deux derniers jours, ont indiqué des responsables. La plupart ont été causés par des orages intenses.

« Nous avons vu environ 12 000 éclairs hier », a déclaré Cliff Chapman, directeur des opérations provinciales du British Columbia Wildfire Service, selon le radiodiffuseur public CBC. « Beaucoup de ces éclairs frappaient près des communautés, (comme) a été vu dans la région de Kamloops.

Alors que la responsabilité immédiate de la chaleur torride a été attribuée à un « dôme de chaleur » à haute pression emprisonnant l’air chaud dans la région, le changement climatique rend les températures record plus fréquentes.

À l’échelle mondiale, la décennie jusqu’en 2019 a été la plus chaude enregistrée, et les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées se sont toutes produites depuis 2012, selon climate.gov.

« Les conditions sèches et la chaleur extrême en Colombie-Britannique sont sans précédent », a déclaré vendredi le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair. « Ces feux de forêt montrent que nous en sommes aux premiers stades de ce qui promet d’être un été long et difficile.

Le Premier ministre Justin Trudeau a rencontré vendredi un groupe d’intervention en cas d’incident qui comprenait plusieurs ministres, après avoir parlé plus tôt avec des dirigeants locaux, provinciaux et autochtones. « Nous serons là pour aider », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le groupe d’intervention a déclaré qu’il établirait un centre d’opérations à Edmonton, avec jusqu’à 350 militaires fournissant un soutien logistique à la région, selon le ministre de la Défense Harjit Sajjan. Des avions militaires sont également déployés.

Environ 1 000 personnes ont fui les incendies de forêt en Colombie-Britannique, et de nombreuses autres sont toujours portées disparues.

Le bureau du médecin légiste de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il y avait eu 719 décès au cours de la semaine dernière, « trois fois plus » que le nombre moyen enregistré au cours de la période.

Lisa Lapointe, coroner en chef de la province, a déclaré que les conditions météorologiques extrêmes étaient probablement « un facteur contributif important ».

Le village de Lytton, à 250 kilomètres (155 miles) au nord-est de Vancouver, a été évacué mercredi après qu’un incendie s’est déclaré et s’est propagé rapidement. Près de 90 pour cent du village a été incendié, selon Brad Vis, un député de la région.

« Nous devions vraiment y aller et nous n’avions pas le choix », a déclaré Gordon Murray à CBC.

« Nous avons attrapé les animaux de compagnie que nous pouvions trouver. Nous avons dû en laisser un derrière nous. Nous avons pris nos portefeuilles et sommes montés dans la voiture. Nous n’avions pas le temps pour autre chose. »

Mardi, le village a établi un record canadien de 49,6 degrés Celsius (121 degrés Fahrenheit).

Large zone affectée

La canicule a continué de se propager dans le centre du Canada samedi, affectant également les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que certaines parties des Territoires du Nord-Ouest et du nord de l’Ontario.

« Une dangereuse vague de chaleur de longue durée se poursuivra », apportant « des températures très chaudes au cours des deux prochains jours », a averti Environnement Canada dans des bulletins pour la Colombie-Britannique.

Jeff Chapman, un habitant de Lytton, a déclaré à la CBC qu’il avait vu ses parents mourir dans l’incendie qui a ravagé la ville.

Avec seulement quelques minutes pour réagir, le couple de personnes âgées a cherché refuge dans une tranchée dans leur arrière-cour, alors que Chapman courait pour se mettre en sécurité sur les voies ferrées voisines. De ce point de vue, a-t-il dit, il a vu les incendies se propager et détruire la majeure partie de la ville.

La Colombie-Britannique a également mis en garde contre les inondations causées par la fonte des neiges et des glaciers des montagnes.

Plus au sud, les États américains de Washington et de l’Oregon ont également subi des températures record.

Le nombre de décès dans l’Oregon dus à des causes liées à la chaleur a atteint 94, a déclaré vendredi le médecin légiste de l’État.

Trois incendies de forêt dans le nord de la Californie, frappés par la sécheresse, ont brûlé près de 40 000 acres (16 200 hectares), y compris un lac touristique populaire qui se prépare à accueillir des visiteurs pour le week-end du 4 juillet. Des ordres d’évacuation étaient en place le long des tronçons du lac Shasta.

Une quarantaine de structures ont été détruites.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici