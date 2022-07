Un feu de forêt près de Yellowknife a créé son propre temps et a engendré un nuage d’orage qui a envoyé de la fumée à 10 km dans les airs

Croyez-le ou non, les nuages ​​​​colossaux qui dominaient Yellowknife mardi soir étaient de taille assez moyenne – pour un orage généré par un feu de forêt.

Mais ne vous y trompez pas, disent les experts : de telles tempêtes sont un événement météorologique extrême qui comporte de graves dangers, balayant souvent des braises dans des zones non brûlées, attisant de nouveaux incendies et entraînant de la fumée haut dans l’atmosphère où elle peut avoir des impacts profonds et durables. sur la météo.

“Pour obtenir cela, non seulement vous avez besoin d’un feu de forêt important et intense, mais vous avez également besoin d’un certain type de conditions météorologiques qui permettent à l’orage de se développer au-dessus du feu”, a expliqué le Dr David Peterson, météorologue à l’US Naval Research. Lab qui étudie ces tempêtes.

“Lorsque ce processus se développe, il crée essentiellement un effet de cheminée géante où vous avez ce grand et très haut courant d’orage ascendant au-dessus d’un feu qui attire de la fumée.”

On les appelle des nuages ​​​​de pyrocumulonimbus – ou pyro-Cbs, en abrégé – et ceux qui se sont dressés au-dessus du bras nord du Grand lac des Esclaves cette semaine ont atteint 10 à 11 kilomètres dans l’atmosphère, a déclaré Peterson, qui surveillait le phénomène par satellite. .

Les nuages ​​de mardi ont fait pleuvoir des cendres blanches sur Yellowknife, mais se trouvaient encore à 30 ou 40 kilomètres de la ville. Ils étaient ancrés à un incendie de 32 567 hectares au sud de Yellowknife à travers le Grand lac des Esclaves, surnommé ZF009-22 par NWT Fire. Cet incendie causé par la foudre brûle depuis le 19 juin et est considéré comme hors de contrôle, mais est surveillé.

Un orage généré par le feu (#pyroCb) s’est développé aujourd’hui près du Grand lac des Esclaves au Canada . Il s’agit du 15e pyroCb au Canada jusqu’à présent cette année. D’autres événements pyroCb se sont produits au cours des dernières semaines sur des incendies en Alaska, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Révérence en images de @CIRA_CSU pic.twitter .com/p3SdKBxWo8 —@DrDavePeterson

Ces incendies peuvent générer leur propre temps, faire pleuvoir des éclairs ou de la grêle et provoquer de nouveaux incendies. Ils créent des vents dangereux et erratiques et rendent difficile le vol des avions à proximité. Ils peuvent également dégager de la fumée à l’altitude des avions à réaction et au-dessus, créant un danger pour la visibilité à tous les niveaux de l’atmosphère.

“Il y a eu des recherches ces dernières années montrant que les vitesses de courant ascendant dans certains de ces plus grands pyro-Cbs peuvent en fait rivaliser avec ce que vous voyez dans un orage supercellulaire, disons, sur les Grandes Plaines aux États-Unis – les tempêtes qui produisent des tornades”, dit Peterson.

Au fur et à mesure que le feu génère ces tempêtes, les tempêtes peuvent alors aspirer de l’air à travers le feu, créant un comportement de feu de forêt plus intense.

Peterson a déclaré que la tempête de mardi était la 15e du genre au Canada jusqu’à présent cette année, et non une première pour les Territoires du Nord-Ouest.

Mike Flannigan, professeur de feux de forêt à l’Université Thompson Rivers en Colombie-Britannique, a déclaré qu’il en avait vu un autre se développer sur satellite au-dessus du Grand lac de l’Ours il y a quelques nuits. Il a également souligné un gigantesque incendie de forêt en 2014 qui a brûlé près de l’autoroute 3 et créé de gros pyro-Cbs.

“Alors que notre climat se réchauffe, nous assistons à des incendies plus intenses, ce qui conduit à ces pyro-Cbs”, a déclaré Flannigan. “Ce n’est qu’un signe des temps … La nouvelle réalité est que nous sommes sur une trajectoire de plus en plus de feu, de plus en plus de fumée et de plus en plus d’orages générés par le feu.”

En 2014, ce pyrocumulonimbus s’est développé au cours d’un incendie massif sur la route 3. (Soumis par Mike Flannigan)

Et tandis que le nuage de mardi était un pyro-Cb de taille moyenne, Flannigan a déclaré que l’importance de l’événement ne devrait pas être diminuée.

“Il s’agit toujours d’un incendie et d’une situation très dangereux. Heureusement, ce n’était pas de votre côté du lac, sinon les choses seraient potentiellement très menaçantes pour la communauté”, a-t-il déclaré.

Peterson a déclaré que le Canada en général semble être un “sweet spot” pour les pyro-Cbs, les incendies se produisant généralement à une période de l’année où le temps peut créer ces tempêtes. Cette année, les tempêtes se sont développées en Alaska, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest en raison du grand nombre d’incendies de forêt actifs.

Le pays a abrité certains des plus grands pyro-Cb jamais enregistrés, dont un en Colombie-Britannique en 2017 qui a envoyé des niveaux de fumée «volcaniques» dans l’atmosphère. La fumée a fait le tour du monde et y est restée pendant des mois. Cela a également soulevé une nouvelle série de questions pour la communauté scientifique sur ce que cela pourrait signifier pour le climat.

“C’est cet aspect extrême du pyro-Cb qui a beaucoup retenu l’attention ces dernières années”, a-t-il déclaré.

“Si nous allons avoir plus de feux de forêt, [we might] voir plus de ces grandes épidémies de pyro-Cb qui reflètent en quelque sorte l’effet de l’éruption volcanique.”

Lisez plus d’histoires sur le climat sur notre page Climat et environnement.