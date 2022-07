Un feu de forêt près de Lytton, en Colombie-Britannique, s’étend à 1 706 hectares et reste «hors de contrôle» – Kelowna Capital News

Un feu de forêt à près de deux kilomètres au nord-ouest de Lytton, en Colombie-Britannique, s’est étendu à 1 706 hectares, a annoncé dimanche le Wildfire Service de la Colombie-Britannique.

Il a déclaré que quatre équipes d’unité, cinq équipes d’attaque initiale, 19 pompiers de la Première Nation de Lytton, une équipe de gestion des incidents et du personnel de protection de la structure travaillent activement pour contenir l’incendie qui reste classé comme “hors de contrôle”.

Le chef par intérim de la Première Nation de Lytton a déclaré que 30 évacués ont pu rentrer brièvement chez eux pour récupérer la nourriture qu’ils avaient laissée derrière eux lorsque l’incendie de forêt s’est déclaré jeudi.

John Haugen a déclaré que l’incendie avait détruit six résidences et déclenché des ordres d’évacuation qui avaient forcé un total de 97 personnes de sa communauté et environ 40 personnes des régions voisines à quitter leurs maisons.

Haugen a déclaré que l’électricité dans la région ne devrait pas être rétablie avant au moins 10 jours, et parce qu’un calendrier pour le retour officiel des gens dans leurs propriétés n’a pas encore été déterminé, la nourriture pourrie créerait un autre problème pour les résidents.

“Le feu est passé dans certaines zones, ils ont donc eu un bref accès. Il n’y a pas d’électricité et s’ils laissent des articles dans les congélateurs, il est possible que des odeurs de viande pourrie imprègnent leurs maisons », a-t-il déclaré dimanche.

Haugen a déclaré qu’une maison avait été sauvée et que les pompiers avaient fait du “bon travail”.

“Il y a un potentiel d’orage aujourd’hui, et cela pourrait aider ou cela pourrait pousser les choses dans une direction différente, donc les gens doivent être sur leurs gardes”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il dise qu’une partie de la fumée a diminué, Environnement Canada a maintenu un avis spécial sur la qualité de l’air qu’il a émis samedi pour le canyon du Fraser en raison de l’incendie. Il a déclaré que les conditions devraient durer de 24 à 48 heures, mais le bulletin sera à nouveau mis à jour lundi.

Cela survient un peu plus d’un an après qu’un autre incendie de forêt a brûlé la majeure partie de Lytton et déplacé de nombreux habitants qui ne sont pas encore rentrés chez eux.

Le ministre provincial de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré vendredi que ni le village de Lytton ni aucune autre communauté ne se trouvaient sur le chemin de l’incendie.

Les responsables disent que la cause de l’incendie est inconnue mais fait l’objet d’une enquête.

— Par Brieanna Charlebois à Vancouver.

La Presse Canadienne

