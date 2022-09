Un feu de forêt incontrôlable près de Jasper, en Alberta, a presque quadruplé depuis samedi : Parcs Canada

Une lueur orange et d’énormes nuages ​​​​de fumée le long des montagnes près de Jasper, en Alberta, ont accueilli les personnes voyageant le long de l’autoroute samedi soir.

Pour Hugo Sanchez, un résident d’Edmonton visitant la région, il semblait que toute la montagne était en flammes. L’obscurité rendait la scène bien plus immense qu’elle ne l’était plus tôt dans la journée.

“C’est dévastateur de voir tout le feu”, a déclaré Sanchez à CBC News. “[Crews] essaient de l’éteindre. Ils ne peuvent pas, mais vous voyez qu’ils font de leur mieux.”

Un feu de forêt est hors de contrôle sur le mont Chetamon, dans le parc national de Jasper, et a grossi de près de quatre fois depuis samedi matin, selon Parcs Canada.

Dans une déclaration envoyée par courriel dimanche vers 18 h 20, Janelle Verbruggen, agente d’information sur les incendies de forêt à Parcs Canada, a déclaré que le courant avait été coupé à Jasper. Moins d’une heure plus tard, Verbruggen a déclaré que le courant avait été rétabli.

L’incendie, qui s’est déclaré après un coup de foudre le 1er septembre, s’est étendu de plus de 400 hectares samedi matin à environ 1 500 hectares dimanche matin, selon les pages de médias sociaux du parc national Jasper de l’agence.

Mais l’estimation de la zone d’incendie de dimanche est une estimation approximative, car l’épaisse fumée obscurcit la visibilité, a déclaré Verbruggen.

Les pompiers au sol ne peuvent pas accéder au feu, qui brûle sur les pentes supérieures de la montagne. Selon Parcs Canada, le vent a poussé des flammes dans les pentes supérieures de la vallée de Vine Creek samedi.

Dès dimanche matin, huit hélicoptères survolaient l’incendie pour larguer de l’eau sur les flammes ; 77 pompiers et employés de Parcs Canada, ainsi que d’autres pilotes et entrepreneurs, travaillaient pour empêcher l’incendie de se propager aux zones à haut risque, a indiqué l’agence.

Tout au long de dimanche, cependant, les conditions d’incendie sont devenues trop intenses pour que les équipes au sol puissent poursuivre leur travail, a déclaré Katie Ellsworth, chef de la section des plans de Parcs Canada sur l’incendie de Chetamon, lors d’une conférence de presse dimanche après-midi.

Parcs Canada a mis en place une équipe nationale de gestion des incidents pour aider à l’intervention. Certains membres de l’équipe se spécialisent dans la modélisation de la façon dont le feu pourrait agir au cours des prochains jours, a déclaré Verbruggen.

Parcs Canada exhorte les personnes à proximité à éloigner les drones des lieux.

“Il est illégal d’utiliser des drones récréatifs sans permis dans un parc national un bon jour, [but] surtout avec un feu de forêt », a déclaré Verbruggen. « Nous devons vraiment garder ces voies aériennes à l’écart de tout autre trafic.

La priorité absolue de l’agence, depuis dimanche matin, est de protéger davantage les infrastructures critiques et d’ajouter plus d’hélicoptères aux efforts de suppression. Cela comprend la protection de sites importants sur le plan culturel, comme le Moberly Homestead, qui fait partie de l’histoire des Métis, a-t-il déclaré.

La ferme, entre autres, est équipée de tuyaux d’arrosage et de gicleurs qui puiseront de l’eau à des sources proches si le feu s’en rapproche.

Vers 14 h 45 dimanche, l’incendie s’était propagé aux lignes ATCO, TransMountain et Canadian National Railway, a déclaré Ellsworth.

Parcs Canada fermé les chemins Snaring et Celestine Lake et les zones environnantes, y compris les terrains de camping à proximité, pour assurer la sécurité du public lors des opérations d’incendie. Mais Ellsworth a déclaré que la route 16 est toujours praticable.

L’agence a également restreint le décollage et l’atterrissage des aéronefs à la piste d’atterrissage de Jasper, invoquant la sécurité publique.

Quiconque enfreint ces ordonnances pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 $ en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Ellsworth et le maire de Jasper, Richard Ireland, qui ont également rejoint la conférence de presse de dimanche après-midi, ont exhorté les résidents et les personnes visitant la région à respecter les restrictions et autres avis et fermetures.

“Cette situation de feu de forêt continue de se développer et de changer tout au long de la journée”, a déclaré Ellsworth.

Le feu se propage à Jasper, en Alberta, source d’électricité

Le feu de forêt brûle au nord de Jasper, une municipalité située à environ 315 kilomètres au sud-ouest d’Edmonton, mais la communauté n’est pas en danger, a déclaré Verbruggen, car le vent pousse les flammes dans la direction opposée.

Alberta Emergency Alert n’a pas émis d’ordre d’évacuation. Mais peu après 13 heures dimanche, il a conseillé aux habitants de se préparer à une éventuelle panne de courant y compris remplir le réservoir de carburant de leur véhicule, car les stations-service dépendent de l’électricité.

Le maire Ireland a également conseillé aux résidents de s’assurer que les batteries de leurs téléphones portables sont chargées.

“Notre message, toujours, est celui de la préparation”, a déclaré l’Irlande.

“Nous sommes déjà prêts à passer à l’alimentation par générateur pour notre propre infrastructure critique, mais cela n’alimente pas les lumières d’une maison résidentielle, ni votre réfrigérateur, ni quoi que ce soit d’autre.”

Le feu s’était propagé vers l’alimentation électrique de la communauté : Parcs Canada a déclaré qu’il se trouvait à environ 400 mètres dimanche matin, malgré les efforts déployés samedi pour établir des lignes de contrôle.

Mais les flammes se sont propagées sous la ligne électrique ATCO vers midi, a déclaré la municipalité de Jasper dans une mise à jour sur les incendies de forêt sur son site Web .

La municipalité travaillait avec ATCO et Parcs Canada en cas de panne de courant. Cela comprenait la collecte d’équipements pour garantir que les infrastructures, telles que la station d’épuration des eaux usées, l’hôpital et les puits d’eau, pourraient toujours fonctionner, selon la mise à jour.

ATCO est prêt à passer à l’alimentation du générateur si nécessaire. Les services d’aqueduc et d’égout seront maintenus; les services cellulaires et de gaz naturel devraient être maintenus, a indiqué la municipalité.

Parcs Canada se concentre sur l’atténuation de l’intensité de l’incendie le plus proche de la ligne électrique, en laissant tomber de l’eau des hélicoptères et des équipes au sol posant des lignes de contrôle, a déclaré Verbruggen.

L’Irlande n’avait pas anticipé la nécessité d’une évacuation à partir de dimanche après-midi. Mais les nouveaux visiteurs pourraient éventuellement être empêchés d’entrer à Jasper, et des ressources pourraient devoir être dirigées pour aider les personnes actuellement en visite à quitter la communauté, a-t-il déclaré.

Déclaration sur la qualité de l’air publiée

Environnement Canada a publié un autre déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour la région du parc national de Jasper dimanche matin, car la fumée des feux de forêt continue de nuire à la qualité de l’air et de réduire la visibilité.

Les gens peuvent ressentir une toux accrue, une irritation de la gorge, des maux de tête ou un essoufflement, indique le communiqué, ajoutant que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires sont particulièrement à risque.

Environnement Canada conseille aux habitants de la région d’envisager de prendre des précautions pour réduire leur exposition à la fumée des feux de forêt.

La majeure partie de l’Alberta, y compris la région du parc national Jasper, est sous avis d’incendie, restrictions ou interdictions .

L’Alberta connaît des conditions de chaleur extrême et de temps sec. De telles conditions sont rares à cette période de l’année à Jasper, a déclaré Verbruggen.