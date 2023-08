Un feu de forêt force l’annulation de la Foire de Fintry Highland

Fintry Estate a annoncé l’annulation de la Foire Fintry Highland prévue.

L’événement était prévu le dimanche 20 août de 10 h à 16 h au parc provincial Fintry, mais le feu de forêt de McDougall Creek a anéanti les plans d’évacuation dans la région.

« C’est avec le cœur lourd que nous annulons la Fintry Highland Fair », a déclaré le domaine sur sa page Facebook le vendredi 18 août.

« Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par ces horribles incendies. »

La foire des hautes terres devait inclure des food trucks, des vendeurs, un tirage 50-50, un concours de sablés et des jeux amusants tels que le hurling de haggis, la course de transport de femme, le tir à la corde et le lancer de bottes en caoutchouc.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Vernon