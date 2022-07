Un feu de forêt fait des étincelles aux chutes Okanagan

Il y a un nouvel incendie du côté ouest des chutes Okanagan mardi soir.

À partir de 17 h environ, de la fumée blanche est visible au sommet du mont Hawthorne, du côté ouest des chutes Okanagan.

Le BC Wildfire Service a déclaré qu’il s’était joint au service d’incendie de Kaleden pour lutter contre l’incendie de forêt du mont Hawthorne situé à l’ouest de la communauté d’OK Falls.

La #BCWildfire Le service est en réponse conjointe avec le service d’incendie de Kaleden à l’incendie de forêt du mont Hawthorne (K50779) situé à l’ouest de la communauté d’OK Falls. L’incendie est estimé à 0,5 hectare et ne menace pas les habitations ni n’affecte les autoroutes. pic.twitter.com/pAGjRe1qyh – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 27 juillet 2022

L’incendie est estimé à 0,5 hectare et ne menace pas les habitations ni n’affecte les autoroutes. Ce sont six pompiers, un officier, deux hélicoptères et des avions-citernes qui répondent à cet incendie de mardi soir.

On peut voir des avions-citernes attaquer le feu qui semble être au sommet de la montagne.

Les avions-citernes utilisent le lac Skaha, les plaisanciers devraient donc leur laisser de la place.

Cet incendie de forêt se trouve du côté opposé d’OK Falls par rapport à l’incendie de Thomas Creek qui a provoqué la mise en alerte d’évacuation de plus d’un millier de personnes.

feux de forêt en Colombie-Britannique