Un feu de forêt en Arizona détruit les bâtiments de l’observatoire

Au cours de la semaine dernière, les astronomes ont regardé avec peur un incendie de forêt croissant se propager à flanc de montagne en Arizona vers l’observatoire national de Kitt Peak, forçant 40 personnes à évacuer quelques jours avant que l’incendie ne détruise quatre bâtiments tôt vendredi matin.

L’incendie, connu sous le nom d’incendie de Contreras, a brûlé plus de 18 000 acres, se tordant parmi les zones peuplées d’Autochtones dans l’État près de Tucson, et les scientifiques pourraient ne pas être en mesure de retourner à l’observatoire pendant des semaines. Mais ses télescopes, qui se comptent par dizaines, sont restés en sécurité dimanche après-midi, ont indiqué des responsables, et seuls les quatre bâtiments, qui n’étaient pas utilisés pour la recherche, ont été détruits.

Les pompiers ont maîtrisé 40% du périmètre de l’incendie malgré la vague de chaleur excessive du sud-ouest qui a ralenti leurs efforts, et, comme l’incendie n’avait pas causé de dégâts importants dans la région, la communauté autochtone de Pan Tak, qui avait évacué, se préparait à revenir. Les pompiers continueront de patrouiller dans le secteur.