Un feu de forêt éclate juste au nord de Kamloops

Le feu est très visible à Kamloops et dans les environs

Un nouveau feu de forêt s’est déclaré près de Kamloops.

Selon le BC Wildfire Service (BCWS), l’incendie de forêt du plateau d’East Meadows, à environ 20 kilomètres au nord de la ville, s’est déclenché mercredi 17 août. L’incendie s’étend sur environ trois hectares et est combattu par neuf personnes et deux hélicoptères.

Le feu affiche un comportement de rang deux et trois, ce qui signifie qu’il s’agit d’un feu de surface avec flamme et se déplaçant à une propagation lente à modérée.

Un tweet du BCWS indique que le feu de forêt est “très visible pour Kamloops et les environs”. L’incendie n’a aucun lien avec l’incendie de Watching Creek, qui se trouve à environ neuf kilomètres au sud.

La région de Kamloops fait actuellement l’objet d’un avertissement de chaleur. Environnement Canada prévoit un maximum de 37 °C pour jeudi et de 32 °C pour vendredi.

#BCWildfire répond à l’incendie d’East Meadows Plateau (K21514) situé à env. 20 km au nord de #Kamloops. Le feu est estimé à 3 ha et affiche un comportement de feu de rangs deux et trois, c’est-à-dire un feu de surface avec une flamme visible et un taux de propagation lent à modéré. pic.twitter.com/WP1yayilyx – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 17 août 2022

