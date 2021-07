Un feu de forêt détruit une ville canadienne forçant 1 000 habitants à fuir après la vague de chaleur avec 121 températures qui ravagent la ville

Une ville CANADIENNE a été ravagée par un incendie de forêt rapide qui a englouti des maisons et des bâtiments « en quelques minutes », forçant 1 000 personnes à évacuer.

L’incendie dévastateur a détruit « la plupart des maisons et des structures » du village de Lytton, en Colombie-Britannique, et plusieurs résidents sont actuellement portés disparus, a déclaré aux journalistes le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth.

S’étendant sur plus de 30 milles carrés, l’incendie est l’un des nombreux incendies dans la région et survient après que la région a subi les températures les plus chaudes jamais enregistrées au Canada pendant trois jours consécutifs.

Lytton a atteint une température étouffante de 115 degrés dimanche, 118,2 degrés lundi et 121,2 degrés mardi.

Le maire Jan Polderman a émis l’ordre d’évacuation mercredi soir alors que l’incendie s’installait, conseillant aux résidents « de quitter la communauté et de se rendre dans un endroit sûr », selon un communiqué de presse.

« C’est terrible. Toute la ville est en feu », a déclaré Polderman à CBC News. « Il a fallu environ 15 minutes entre le premier signe de fumée et, tout à coup, le feu partout. »

« Au bureau de la bande de la Première Nation, le feu était un mur d’environ trois à quatre pieds de haut jusqu’à la clôture. J’ai traversé la ville en voiture et ce n’était que de la fumée, des flammes, les fils étaient tombés », a ajouté Polderman.

Une vidéo capturée par des habitants qui se précipitaient hors de la ville montrait de nombreuses structures en feu dans toutes les directions, avec un épais smog éclipsant le ciel.

Le politicien local Brad Vis a écrit jeudi matin dans un article sur Facebook que 90% de la ville est incendiée, y compris le centre-ville.

« Les stations voisines de Telus et de BC Hydro ont subi d’importants dommages. De plus, les infrastructures ferroviaires et routières sont touchées », a ajouté Vis.

« Il y a des rapports de plusieurs blessures. La situation est en cours. »

Lytton, qui se trouve à environ 195 milles à l’est de Vancouver, compte une population d’environ 250 habitants.

La communauté est aux prises avec une quantité énorme de « dévastations et de pertes », a déclaré au National Post John Haugen, chef adjoint de la Première nation Lytton.

« C’est incompréhensible, les gens sont tellement anxieux et inquiets de ce qui va suivre pour eux », a-t-il déclaré.

La nation essaie actuellement de rendre compte de tous ses membres, a déclaré Haugen.

Il connaît certaines personnes qui ont souffert d’inhalation de fumée et de brûlures causées par l’incendie. Jusqu’à présent, aucun décès n’a été signalé.

Une résidente, Rosanna Stamberg, a déclaré au point de vente qu’elle était inquiète car ses enfants font partie des personnes actuellement portées disparues.

« Je ne sais pas dans quelle direction ils sont allés. Je ne sais pas s’ils sont descendus vers Chilliwack. Je ne sais pas s’ils sont allés à Lillooet. Je ne sais pas s’ils sont allés à Spencer’s Bridge, à Merritt ou à Kamloops. Je n’en ai aucune idée », a-t-elle déclaré.

« Ou s’ils sont restés à la maison. Je suis très inquiet.

Deux incendies ont également fermé des autoroutes au nord et au sud de Lytton, rapporte DriveBC.

Les incendies surviennent après une vague de chaleur historique dans la région qui a vu les températures grimper à des niveaux de 121F mardi – un record de tous les temps au Canada.

Selon le BC Wildfire Dashboard, il y a actuellement 117 incendies actifs en Colombie-Britannique, avec 48 incendies au cours des deux derniers jours.

Les autorités ont déclaré que 29 000 éclairs avaient été enregistrés entre mercredi et jeudi, provoquant de multiples incendies.

Le Premier ministre Justin Trudeau aurait promis aux autorités locales que le gouvernement fédéral enverrait toutes les ressources nécessaires pour éteindre les incendies.

Farnworth a qualifié l’incendie de « catastrophique pour la communauté » de Lytton.

Il a également ajouté qu’il pourrait déclarer l’état d’urgence, en attendant l’évolution de la saison des incendies.

À ce jour, la Colombie-Britannique a enregistré 526 incendies jusqu’à présent cette année.

Les températures record ont également eu un impact dévastateur sur la province, avec plus de 230 décès attribués à la chaleur depuis vendredi, ont annoncé mardi des responsables.

Dans une déclaration à CNN, la coroner en chef Lisa Lapointe a qualifié cela de « moment sans précédent ».

« Depuis le début de la vague de chaleur à la fin de la semaine dernière, le BC Coroners Service a connu une augmentation significative du nombre de décès signalés où l’on soupçonne que la chaleur extrême y a contribué. »