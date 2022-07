Un feu de forêt brûle des maisons autour d’un lac au Texas dans un climat de forte chaleur

GRAFORD, Texas (AP) – Un incendie de forêt a brûlé plusieurs maisons et suscité des appels à des évacuations volontaires autour d’un lac dans le nord du Texas au milieu de températures étouffantes et de conditions sèches, ont annoncé les autorités.

L’incendie de Possum Kingdom Lake, à environ 95 miles (153 kilomètres) à l’ouest de Dallas, a commencé lundi après-midi, a brûlé environ 500 acres (202 hectares) et a été maîtrisé à 10% lundi soir, a déclaré le Texas A&M Forest Service.

Aucun blessé n’a été signalé et la cause fait l’objet d’une enquête.

Le porte-parole du Service forestier, Adam Turner, a déclaré aux journalistes sur les lieux que les conditions de sécheresse dans la région avaient laissé la zone mûre pour le feu. Au moins huit maisons ont été évacuées, a déclaré Turner.

Le service météorologique national a émis un avertissement d’incendie drapeau rouge pour la région mardi en plus d’un avertissement de chaleur excessive avec des températures élevées proches de 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius).

“Nous connaissons des combustibles secs à un niveau que nous n’avons pas vu au cours des dix dernières années”, a déclaré Turner. “Toute étincelle qui atterrit dans l’herbe haute ou même dans l’herbe courte en ce moment est susceptible de produire une étincelle.”

Les responsables du Service forestier n’ont pas immédiatement répondu à un appel téléphonique mardi matin.

Les incendies de forêt et la chaleur intense au Texas et dans certaines autres régions des États-Unis surviennent alors qu’un temps exceptionnellement chaud et sec s’est emparé de vastes étendues d’Europe depuis la semaine dernière, déclenchant des incendies de forêt du Portugal aux Balkans et entraînant des centaines de décès liés à la chaleur.

The Associated Press