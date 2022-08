Un feu de forêt à Terre-Neuve brûle depuis près de deux semaines

L’état d’urgence reste en place pour le centre de Terre-Neuve, ainsi qu’une interdiction de faire des feux à l’extérieur à l’échelle de la province, alors qu’un feu de forêt de longue durée continue de se développer.

L’état d’urgence couvrait initialement les régions de Grand Falls-Windsor, Bishop’s Falls et la péninsule de Connaigre, mais a été étendu à la région de Botwood dimanche après-midi.

Le premier ministre Andrew Furey a déclaré que la trajectoire prédictive actuelle de l’incendie lui-même n’avait pas d’impact direct sur les communautés, mais que les vents changeants rendaient la situation difficile à gérer.

Lors d’une conférence de presse dimanche aux côtés du ministre des Pêches, des Forêts et de l’Agriculture Derrick Bragg et du commandant des incidents du ministère des Ressources naturelles Craig Coady, Furey a déclaré que les conditions avaient changé en 36 heures et qu’ils étaient préoccupés par l’impact important de la fumée.

Coady a déclaré que les incendies de forêt continueront très probablement à devenir incontrôlables en raison des conditions météorologiques, qui ont compliqué les efforts de lutte contre les incendies.

Le feu brûle depuis près de deux semaines dans le centre de Terre-Neuve et a entraîné des fermetures de routes, dont la route de Bay d’Espoir, qui est la seule route reliant les communautés de Harbour Breton, Hermitage et Conne River à la route transcanadienne, l’artère principale de la province.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 août 2022.