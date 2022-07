Un feu de forêt à Lytton brûle au moins une demi-douzaine de maisons

Un feu de forêt juste à l’ouest de Lytton, en Colombie-Britannique, a brûlé au moins une demi-douzaine de maisons mais se propage dans la direction opposée du village, ont annoncé vendredi des responsables.

John Haugen, chef adjoint de la Première Nation de Lytton, a déclaré que les conditions étaient difficiles, un jour après que l’incendie s’est déclaré à près de deux kilomètres au nord-ouest de Lytton, de l’autre côté du fleuve Fraser.

« Ça a été vraiment intimidant. Parfois, il n’y a pas d’électricité ici et nous manquons d’eau du côté est du fleuve Fraser », a-t-il déclaré lors d’un briefing.

Un minuscule ferry qui traverse la rivière est hors service en raison des niveaux d’eau élevés, ce qui rend difficile le déplacement des ressources vers l’incendie du côté ouest, a-t-il ajouté.

L’incendie survient un peu plus d’un an après qu’un violent incendie de forêt a brûlé la même région, rasant le centre-ville et déplaçant de nombreux habitants qui ne sont pas encore rentrés chez eux.

Il a brûlé au moins 15 kilomètres carrés depuis qu’il a éclaté jeudi et se propage sur un terrain escarpé sur son flanc ouest, a déclaré le BC Wildfire Service. Environ 80 pompiers sont sur place.

La Première Nation de Lytton et le district régional de Thompson-Nicola ont émis des ordres d’évacuation et des alertes pour des dizaines de propriétés du côté ouest de la rivière. Malgré quelques problèmes de communication initiaux sans rapport avec l’incendie, le service cellulaire a été rétabli et Haugen a déclaré qu’il pensait que tous les résidents étaient au courant de la situation.

Au moins six structures résidentielles ont été perdues, bien que le nombre pourrait être supérieur à neuf, et les autorités tentent de contacter les résidents concernés, a-t-il ajouté.

“C’est dévastateur, nous devons donc être conscients de la façon dont nous les abordons et confirmer ces pertes.”

La ministre des Forêts, Katrine Conroy, a déclaré que l’incendie ne constituait pas actuellement une menace pour le village de Lytton. Les équipages ont réussi à contenir les flammes qui ont sauté du fleuve Fraser jeudi soir, a-t-elle déclaré.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que même si l’incendie est toujours classé comme hors de contrôle, les modèles suggèrent qu’il ne menacera aucune autre communauté. Aucun blessé n’a été signalé, a-t-il ajouté.

« Je sais qu’il s’agit d’une situation extrêmement stressante et émotionnelle, car la communauté travaille toujours à la reconstruction après l’incendie dévastateur de Lytton Creek l’an dernier. Et je sais que cela a été difficile pour les équipes du BC Wildfire Service, dont beaucoup ont répondu à l’incident de l’année dernière », a déclaré Farnworth.

Cette vidéo a été enregistrée plus tôt dans la journée et montre un comportement de feu de forêt de rang 4 et 5. Cela signifie que le feu est un feu de cime avec un front de flamme organisé et un taux de propagation modéré à rapide. Le mirage des arbres et le repérage à courte distance ont également été observés. pic.twitter.com/qhwKAWL7NM – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 16 juillet 2022

La porte-parole du BC Wildfire Service, Taylor Colman, a déclaré plus tôt vendredi que le feu vigoureux était alimenté par des rafales de vent et que les hautes eaux, le manque de routes et le terrain escarpé rendaient l’accès difficile.

Vendredi après-midi, des vents soufflant à 30 à 40 kilomètres à l’heure poussaient le feu vers l’ouest, loin des communautés, a indiqué le service des incendies de forêt.

Trois équipes de 21 personnes et trois équipes d’attaque initiale combattaient l’incendie, a indiqué le service. Ils étaient soutenus par six hélicoptères, trois avions-citernes et un avion de tête connu sous le nom de chien d’oiseau.

Le premier ministre John Horgan a déclaré sur les réseaux sociaux que ses pensées vont aux habitants de la région.

“Il est inimaginable de faire face à un deuxième incendie de forêt un an après la dévastation qu’ils ont subie”, a-t-il déclaré sur Twitter. “Merci aux équipes qui travaillent pour assurer la sécurité des personnes.”

Tricia Thorpe vit dans la région et a déclaré que l’incendie renouvelait les souvenirs de l’incendie de forêt de l’année dernière qui avait détruit une grande partie de Lytton.

« C’est dévastateur. Je ressens pour l’équipe de pompiers locale », a-t-elle déclaré lors d’une entrevue avec La Presse canadienne.

“Ils forment un groupe d’hommes et de femmes formidables et attentionnés et pour eux, vivre cela à la maison, encore une fois, doit être déchirant.”

Thorpe a dit que son cœur va à ceux qu’elle appelle les «gens de l’ouest», c’est-à-dire ceux qui vivent du côté ouest du fleuve Fraser, en face de Lytton.

“Ce sont eux qui nous ont accueillis dans leur communauté l’année dernière lorsque nous avons tout perdu dans l’incendie de Lytton”, a-t-elle déclaré.

Les évacués ont été invités à se rendre dans les centres d’accueil d’urgence de Lillooet ou de Cache Creek.



– Par Amy Smart et Colette Derworiz avec un dossier de Hina Alam.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 juillet 2022.