Un feu de forêt a été repéré près de West Kelowna – Kelowna Capital News

La cause de l’incendie est inconnue et il ne couvre que 0,01 hectare. (Photo/BCWS)

Un petit feu de forêt s’est déclaré près de West Kelowna.

Selon le BC Wildfire Service, l’incendie d’Upper Jack Creek a été découvert lundi (5 septembre). Il se trouve à environ 8 à 10 kilomètres à l’ouest de Glenrosa et au sud-ouest du Telemark Nordic Club. La cause de l’incendie est inconnue et il ne couvre actuellement que 0,01 hectare.

En août 2021, plus de 1 000 habitants de Glenrosa ont été évacués en raison de l’incendie de Mount Law.

