Un feu de forêt à croissance rapide s’est éteint à 50 pieds des maisons de Kelowna

Un incendie de forêt s’est déclaré hier soir sur la montagne Dilworth de Kelowna, mais a été rapidement éteint grâce à l’action agressive des pompiers.

De la fumée a été repérée pour la première fois entre le Rail Trail et le quartier de Monashee vers 19 heures. le 19 juillet.

Le petit incendie s’est rapidement développé le long de la pente escarpée de la montagne Dilworth, brûlant vers les maisons voisines.

Les premiers équipages sur les lieux ont classé l’incendie comme une intensité de rang trois, ce qui signifie qu’il brûlait « modérément vigoureusement » le long du sol avec un front de flamme clair.

Après avoir sécurisé un approvisionnement en eau, les équipes de pompiers ont pu arrêter le feu à environ 50 pieds de plusieurs maisons.

Scott Clarke, capitaine de peloton du service d’incendie de Kelowna, rapporte que l’incendie localisé avait atteint une taille de 250 pieds sur 75 pieds au moment où il a été éteint.

Il n’y a eu ni blessé ni perte de biens.

Le service d’incendie de Kelowna a répondu avec quatre moteurs, un camion de brousse, une unité de commandement, un chef adjoint et 18 pompiers.

La cause de l’incendie n’a pas été rendue publique.

Le service d’incendie de Kelowna tient à remercier le public pour sa diligence à signaler les incendies.

Pour plus d’informations sur les incendies à Kelowna, visitez kelowna.ca/fire.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Wildfires 2023Breaking NewsVille de Kelowna