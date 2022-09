Un feu de camp abandonné cause un incendie de brousse dans la mission supérieure de Kelowna – Kelowna Capital News

Le service d’incendie de Kelowna a rapidement éteint un incendie dans la mission supérieure dans la soirée du 7 septembre.

Quelqu’un a repéré le feu à environ 40 pieds de la route dans un petit ravin du côté nord du chemin de service forestier de Gillard Creek vers 22h30.

Les équipages se sont précipités sur les lieux et une fois qu’ils ont fait tomber le feu de 40 pieds sur 30 pieds, un garde a été creusé autour du périmètre et la zone a été vérifiée pour les braises.

On pense que la cause de l’incendie est un feu de camp abandonné, qui n’est pas autorisé dans les limites de la ville.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

le feuKelowna