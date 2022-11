Un fêtard hospitalisé pour des blessures graves après que trois personnes ont été expulsées du manège Winter Wonderland

Un REVELER a été hospitalisé après que trois personnes soient tombées d’un manège Winter Wonderland dans un moment d’horreur.

Les personnes, qui étaient sur le trajet Ice Skater, seraient sorties avec un grand bruit, car l’une d’entre elles a été grièvement blessée.

Deux personnes ont été transportées d’urgence à l’hôpital et une y reste, selon le Health and Safety Executive (HSE)

Un porte-parole de l’exécutif a déclaré: “Le HSE enquête sur des informations faisant état de blessures graves lors d’un trajet à Winter Wonderland à Cardiff.

“Trois personnes ont été éjectées du manège. L’une d’entre elles est actuellement hospitalisée et est soignée pour ses blessures.”

Le trio serait sorti du manège à Winter Wonderland à Cardiff vers 17h15 samedi.

Selon des témoins oculaires, un certain nombre de personnes sont tombées du manège Ice Skater après qu’un “coup massif” ait été entendu.

On dit que le trajet comporte plusieurs groupes d’environ quatre sièges qui tournent et se déplacent en diagonale à grande vitesse.

Seren McCallum-Weller, 13 ans, était au carnaval de Noël pour célébrer son anniversaire avec sa famille.

L’adolescente a dit qu’elle était sur le trajet avec son cousin et de nombreux autres enfants, lorsque trois femmes sont sorties.

Seren a dit qu’elle pensait que l’une des femmes avait perdu connaissance et qu’elle pouvait entendre les autres crier à l’aide.

Elle a déclaré: “Nous étions juste en train de nous amuser, puis nous avons soudainement entendu une énorme détonation.

“Nous avons regardé derrière nous et le trajet continuait, puis nous avons vu une dame par terre.

“Nous avons alors vu une deuxième dame qui a été poussée dans les balustrades et les balustrades avaient bougé. Elle a été logée entre le manège et les balustrades.”

Seren a déclaré qu’elle pensait qu’une troisième femme avait été “jetée dans les grilles”.

Elle a déclaré: “Le trajet ralentissait et il s’est arrêté environ une ou deux minutes après que cela se soit produit.

“Les préposés ont essayé de l’arrêter tout de suite. L’une des dames s’était blessée à la tête et il y avait du sang.”

“Je pense qu’elle s’est peut-être aussi cassé la cheville. Je pense [one of them] était inconscient.

“J’étais en panique. J’ai vu une femme se lever et alors que je partais, j’ai entendu l’une d’elles pleurer.”

Laura Rogers, 29 ans, a déclaré avoir vu l’incident se dérouler.

Elle a déclaré: “Nous jouions sur les jeux d’en face et nous avons entendu un peu de remue-ménage.

“Alors que nous regardions, nous avons vu tous les agents de sécurité courir frénétiquement.

“Alors qu’ils se précipitaient devant nous, nous les avons suivis. Puis j’ai réalisé qu’il y avait eu un accident sur le trajet.”

Elle a poursuivi: “Ils ont retiré une balustrade sur le côté. J’ai alors remarqué une dame ou une fille sur le côté coincée contre elle.

“Alors que je marchais, j’ai remarqué une autre fille qui avait l’air inconsciente.”

Laura a dit qu’il y avait des chaussures éparpillées qui semblaient avoir été jetées pendant l’horreur.

Elle a affirmé que sa belle-mère avait parlé à l’un des membres du personnel de sécurité par la suite.

La femme de 29 ans a déclaré: “Il lui a dit que les bars s’étaient ouverts… C’était choquant de voir ma fille de cinq ans qui fait ce manège – aussi pour tous ceux qui ont dû en être témoins quand ils n’est sorti que pour un bon moment.

“Ma fille de cinq ans est grande pour son âge et peut monter dessus. Quelqu’un n’aura peut-être pas autant de chance la prochaine fois et j’espère que les personnes impliquées se rétabliront rapidement.”

Winter Wonderland a été contacté pour des commentaires concernant l’hospitalisation.

Ils ont publié une première déclaration au cours du week-end, qui disait: “Nous sommes au courant d’un incident survenu lors de la promenade Ice Skater au Winter Wonderland de Cardiff dans la soirée du samedi 26 novembre.

“La sécurité est toujours une priorité pour nous et une enquête complète sur l’incident est en cours.

“Nous, en tant qu’organisateurs de l’événement, travaillons en étroite collaboration avec le propriétaire/exploitant du manège et toutes les organisations concernées pour enquêter.

“Le manège restera fermé pendant cette période.”

Un porte-parole du Welsh Ambulance Service a confirmé que deux patients avaient été emmenés à l’hôpital universitaire du Pays de Galles à Cardiff à la suite de l’incident.

Le porte-parole a déclaré: “Nous avons reçu un appel à 17h15 indiquant que deux patients seraient sortis d’un manège à Winter Wonderland.

“Nous avons déployé notre équipe d’intervention cycliste qui était au centre-ville pour le match de rugby.

“Une ambulance de convoyage a été demandée pour emmener deux patients à l’hôpital.”

Il est entendu que Winter Wonderland a ouvert comme prévu dimanche, mais le trajet Ice Skater ne fonctionnait pas.