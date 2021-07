Un festival de musique en Hollande entraîne plus de 1 000 infections à Covid

Un festival en Hollande a choqué les responsables après que 1 000 infections à coronavirus ont été liées à l’événement alors qu’il nécessite un « test d’entrée ».

Le festival en plein air de Verknipt, qui a eu lieu à Utrecht début juillet, a réuni 20 000 personnes sur deux jours. Tous les participants devaient montrer un code QR qui démontrait qu’ils étaient vaccinés, avaient récemment eu une infection Covid ou avaient un test Covid négatif.

Les organisateurs ont insisté sur le fait que l’événement était soigneusement planifié et contrôlé, mais malgré cela, 1 050 personnes qui ont assisté au festival ont depuis été testées positives pour Covid, selon le conseil régional de la santé d’Utrecht.

« On ne peut pas dire que toutes ces personnes ont été infectées au festival lui-même ; il se pourrait aussi qu’elles aient été infectées en se rendant au festival ou le soir avant d’aller au festival ou d’avoir une after. re (les cas) sont tous liés au festival, mais nous ne pouvons pas dire à 100% qu’ils ont été infectés lors du festival », a déclaré Lennart van Trigt, porte-parole du conseil de santé d’Utrecht, ou GGD.

Néanmoins, il a déclaré que le nombre de cas était « assez stupéfiant » et pourrait légèrement augmenter dans les prochains jours.

L’événement a mis en évidence des problèmes dans le processus de « test d’entrée », a ajouté van Trigt, avec des personnes autorisées à faire des tests Covid jusqu’à 40 heures avant l’événement, permettant la possibilité d’être infecté par Covid entre-temps.

« Nous avons découvert maintenant que cette période est trop longue. Nous aurions dû avoir un délai de 24 heures [period], ce serait beaucoup mieux parce qu’en 40 heures, les gens peuvent faire beaucoup de choses comme rendre visite à des amis et aller dans des bars et des clubs. Donc, dans une période de 24 heures, les gens peuvent faire moins de choses et c’est plus sûr », a-t-il déclaré.

Un autre problème était que les Néerlandais pouvaient obtenir un pass Covid pour le festival immédiatement après avoir été vaccinés, alors qu’en réalité, il faut plusieurs semaines pour que l’immunité se renforce après un vaccin Covid.

« Nous étions un peu trop heureux de la gâchette », a déclaré van Trigt, notant que des leçons avaient été apprises.

La maire d’Utrecht, Sharon Dijksma, a été particulièrement condamnée alors qu’elle assistait au festival malheureux.

Les Pays-Bas ont connu une augmentation stupéfiante des cas de Covid au cours des dernières semaines, en particulier après avoir levé les restrictions sur les bars et les clubs fin juin et que Covid a augmenté chez les plus jeunes en conséquence.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et son ministre de la Santé Hugo de Jonge se sont excusés lundi, affirmant que le gouvernement avait commis une « erreur de jugement » en levant trop tôt les restrictions.

De Jonge s’est en outre excusé pour sa campagne « dansen met Janssen » (« danser avec Janssen ») qui avait promu le vaccin à injection unique Janssen Covid auprès des jeunes afin qu’ils puissent sortir faire la fête.

Ayant reconnu que « le taux d’infection au coronavirus aux Pays-Bas a augmenté beaucoup plus rapidement que prévu depuis la réouverture presque complète de la société le 26 juin », le gouvernement a annoncé vendredi dernier que les discothèques et les spectacles seraient à nouveau fermés jusqu’au 13 août au moins.

Le nombre « R » du pays s’élève désormais à 2,17, ce qui signifie que chaque personne atteinte de Covid-19 est susceptible d’infecter au moins deux autres personnes.

Mercredi, 10 492 cas supplémentaires ont été signalés dans le pays, soit un nombre supérieur au nombre moyen de cas quotidiens (8 395) au cours des sept derniers jours. La majorité des nouveaux cas concernent des personnes âgées de 20 à 29 ans.