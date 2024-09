Un festival de films d’Asie du Sud aura lieu à Mississauga et à Brampton en octobre

Région préférée







Comment cela marche-t-il?



Par Ryan Rocca Publié le 19 septembre 2024 à 13h59

The Mehta Boys sera projeté en avant-première en ouverture du festival. (Crédit : IFFSA)

Un important festival du film sud-asiatique aura lieu à Mississauga et à Brampton le mois prochain.

Le Festival international du film d’Asie du Sud (IFFSA) de Toronto 2024 se déroulera du 10 au 20 octobre, avec des événements dans la région du Grand Toronto. Le festival est le plus grand du genre en Amérique du Nord, selon les organisateurs.

« La 13e édition du festival promet une expérience inoubliable avec une programmation exceptionnelle de premières et d’événements spéciaux mettant en vedette certains des plus grands noms de l’industrie cinématographique, dont les invités d’honneur Imtiaz Ali, Deepa Mehta, Boman Irani et Anup Singh », indique un communiqué de presse de l’IFFSA.

Le festival rendra également hommage à Shabana Azmi, qui, selon le communiqué, est « l’une des icônes les plus vénérées du cinéma indien ».

Le film d’Irani, The Mehta Boys, coécrit par l’oscarisé Alexander Dinelaris Jr., sera présenté en première canadienne en ouverture du festival.

« Au-delà des projections de films, l’IFFSA Toronto 2024 proposera une gamme de masterclasses et d’ateliers, dont un sur le jeu d’acteur, The Open Gesture, avec l’ambassadeur du festival et cinéaste de renom Anup Singh, et le lancement du Fonds des talents de l’IFFSA 2024/25, offrant des opportunités passionnantes aux cinéastes émergents », indique le communiqué.

Pour voir la liste complète des films et des événements qui se déroulent pendant l’IFFSA, visitez le site du festival.

Normes et politiques éditoriales d’INsauga