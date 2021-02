Comme ils le font à l’ouverture de tout festival de cinéma étoilé, les photographes se sont précipités pour trouver un poste, entraînant leurs objectifs à l’endroit où les membres du public allaient descendre. Mais lorsque la première – et seule – invitée d’honneur est arrivée, elle n’était pas vêtue d’un smoking ou d’une robe scintillante, mais d’un jean et d’une doudoune orange (créateur inconnu). Il n’y avait pas de tapis rouge sous ses pieds, seulement un sol gelé et nu. Et au lieu de se promener dans un cinéma en peluche bourdonnant de célébrités, elle est montée dans un hors-bord et a traversé l’eau glaciale jusqu’à une petite île où elle s’installerait pour la première première. Alors que les festivals du monde entier sont aux prises avec la pandémie, le Festival du film de Göteborg, qui s’est ouvert dans la deuxième plus grande ville de Suède le 29 janvier, n’a pas tellement accepté la distanciation sociale qu’il l’a aggravée. Au cours de la semaine à venir, il organisera des projections dans deux lieux urbains pour un seul festivalier. Et il a également envoyé un seul spectateur sur une petite île stérile de l’Atlantique Nord pour regarder les 70 films en compétition – seul.

Certains festivals, comme celui de Venise en septembre, ont fait face à la pandémie en tant que versions réduites de leur soi normalement fastueux, avec des théâtres alternativement assis et des contrôles de température obligatoires. D’autres, comme Sundance et la Berlinale, désormais repoussés jusqu’en mars 2021, sont passés au numérique, offrant un accès en streaming aux films et autres événements. Certains organisateurs reportent leurs festivals, croisant les doigts pour dire que plus tard, la réglementation en matière de pandémie permettra une expérience de festival plus habituelle: le 27 janvier, le festival de Cannes a annoncé qu’il aurait lieu en juillet, plutôt qu’en mai habituel.

Mais à Goteborg, le festival le plus important des pays nordiques, les organisateurs ont fait de la nécessité une vertu inhabituelle. «Tant de gens qui sont restés seuls à la maison, incapables de rencontrer des amis ou de la famille, se sont tournés vers le cinéma pour la compagnie et le confort», a déclaré le directeur artistique du festival, Jonas Holmberg. «Nous voulions expérimenter cela, isoler ce sentiment et le pousser à l’extrême. Alors nous nous sommes dit: «Pourquoi n’isolons-nous pas la personne sur une petite île avec rien d’autre que des films?» En tant que seul pays d’Europe à résister à un verrouillage formel, la Suède a suivi son propre chemin tout au long de la pandémie, ne recommandant ni l’utilisation de masques ni la fermeture d’écoles jusqu’en décembre, date à laquelle un taux de mortalité disproportionnellement élevé dû à la maladie l’a obligée à changer de stratégie. Mais une grande partie du pays s’est conformée aux directives émises par le gouvernement, et après des mois de distanciation sociale et de verrouillages, même volontaires, une semaine hivernale seule sur une île avec uniquement des films pour la compagnie pourrait sembler la dernière chose dont la plupart des gens auraient besoin. Pourtant, quand une vidéo en ligne évocatrice a annoncé le concours, plus de 12 000 personnes ont postulé pour l’expérience solo. Le 19 janvier, le festival a sélectionné Lisa Enroth, une infirmière d’urgence de 41 ans de la ville de Skovde, dans le sud de la Suède, comme gagnante.