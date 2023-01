Un festival de buts sur la scène de la piscine de l’événement chapiteau

La Coupe du monde masculine de la FIH en cours s’avère être un tournoi à haut score avec 130 buts marqués jusqu’à présent sur 24 matches de poule avec une moyenne de 5,41 buts par match.

La Coupe du monde 2010 à New Delhi, à laquelle 12 équipes avaient participé, a inscrit 199 buts en 38 matches, avec une moyenne de 5,24 par match.

Jusqu’à 20 matchs restent à jouer dans cette édition, et si le rythme actuel est maintenu, il peut s’avérer être le score le plus élevé de l’histoire de la coupe du monde de hockey.

Sur les 130 buts marqués jusqu’à présent dans cette édition, 80 sont des efforts sur le terrain tandis que 43 sont sur penalty. Sept buts ont été marqués sur des coups de pénalité.

Les Pays-Bas, qui ont dominé la poule C pour se qualifier directement pour les quarts de finale, ont marqué le plus de buts jusqu’à présent – 22 en trois matches. L’Australie a marqué le plus de buts sur penalty – 7 – tandis que la France mène le plus de buts sur penalty à deux.

Quarante quatre cartons verts et 15 cartons jaunes ont été montrés aux joueurs par les arbitres.

C’est la troisième fois que 16 équipes participent à la Coupe du monde sur les 15 éditions, les autres étant en 2002 et 2018.

L’édition 2002 en Allemagne avait produit 300 buts en 72 matches à une moyenne de 4,17 par match. Il a été joué dans un format différent, les 16 équipes étant divisées en seulement deux poules, les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifiant pour les demi-finales.

Lors du dernier tournoi en 2018 – également organisé à Odisha – ainsi que de cette édition, les 16 équipes ont été divisées en quatre poules, les meilleures équipes de chacune d’entre elles se qualifiant directement pour les quarts de finale tandis que les quatre autres places ont été remplies par le deuxième. et les équipes de troisième place des quatre poules en jouant un tour croisé.

L’édition 2018 avait produit 157 buts en 36 matchs à une moyenne de 4,36 par match.

L’édition de 1982, qui s’est déroulée à Bombay à l’époque et disputée par 12 équipes, a également été une édition à haut score, avec 216 buts marqués en 42 matches à un taux de 5,14 par match.

Le dernier jour des matchs de poule du tournoi en cours a vu 38 buts marqués en quatre matches – une moyenne énorme de 9,5 buts par match – avec cinq tours du chapeau alors que l’Australie et la Belgique ont scellé les quarts de finale en dépassant respectivement la poule A et la poule B.

Incroyablement, les quatre matchs ont vu au moins un joueur réussir un triplé, le deuxième match entre la France et l’Argentine en produisant deux.

Blake Govers (Australie), Victor Charlet (France), Nicolas della Torre (Argentine), Tom Boon (Belgique) et Niklas Wellen (Allemagne) ont tous marqué au moins trois fois pour leurs équipes.

Charlet (France) est le meilleur buteur à ce jour avec six buts tandis que cinq joueurs – Govers (Australie), Jeremy Hayward (Australie), Tom Bon (Belgique), Thierry Brinkman (Pays-Bas) et Jip Janssen (Pays-Bas) – sont deuxièmes avec cinq coups chacun.

