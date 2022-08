Un ferry philippin transportant 82 personnes prend feu ; 73 secourus

MANILLE, Philippines – Un ferry philippin transportant 82 passagers et membres d’équipage a pris feu alors qu’il s’approchait d’un port au sud de Manille vendredi et au moins 73 des personnes à bord ont été secourues, ont déclaré des responsables des garde-côtes.

Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivaient après la tombée de la nuit pour les passagers et l’équipage du M/V Asia Philippines, un cargo inter-îles et un navire à passagers en provenance de l’île voisine de Mindoro, ont indiqué les garde-côtes.