Un ferry indonésien transportant 271 personnes prend feu près de Bali

NUSA DUA, Indonésie (AP) – Un ferry transportant 271 personnes a pris feu mercredi au large de l’île balnéaire indonésienne de Bali, mais il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes et les efforts d’évacuation étaient en cours, ont déclaré des responsables des secours.

Le Mutiara Timur I transportait 236 passagers et 35 membres d’équipage lorsqu’il a pris feu dans le détroit de Bali, à environ 1,5 kilomètre (un mile) de la plage de Karangasem.

Des dizaines de sauveteurs, de marins de la marine et de pêcheurs locaux tentaient d’évacuer des personnes vers deux navires de la marine et aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat, a déclaré le chef de l’agence de recherche et de sauvetage de Bali, Gede Darmada.

“Nous nous concentrons toujours sur les efforts d’évacuation”, a déclaré Darmada, ajoutant que la cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête.

Des photos et des vidéos publiées par l’Agence nationale de recherche et de sauvetage montraient des sauveteurs dans des bateaux gonflables évacuant les passagers vers un navire de la marine tandis que de la fumée noire s’échappait du ferry en feu.

Le ferry partait du port de Lembar dans la province de West Nusa Tenggara depuis la ville de Ketapang à Java oriental, selon Darmada.

Les accidents de mer causés par la surpopulation et les mauvaises normes de sécurité sont courants dans l’archipel de plus de 17 000 îles, où les ferries sont souvent utilisés pour le transport.

En 2018, un ferry surpeuplé avec environ 200 personnes a coulé dans un lac de cratère volcanique profond dans la province du nord de Sumatra, tuant 167 personnes. Dans l’une des pires catastrophes du pays, un navire à passagers surchargé a coulé en février 1999 avec 332 personnes à bord. Il n’y avait que 20 survivants.

