Un ferry indonésien transportant 271 personnes prend feu près de Bali

Le Mutiara Timur I transportait 236 passagers et 35 membres d’équipage lorsqu’il a pris feu dans le détroit de Bali, à environ 1,5 kilomètre (un mile) de la plage de Karangasem.

NUSA DUA, Indonésie – Un ferry transportant 271 personnes a pris feu mercredi au large de l’île indonésienne de Bali, mais aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat et des efforts d’évacuation sont en cours, ont déclaré des responsables des secours.

Des dizaines de sauveteurs, de marins de la marine et de pêcheurs locaux tentaient d’évacuer des personnes vers deux navires de la marine et aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat, a déclaré le chef de l’agence de recherche et de sauvetage de Bali, Gede Darmada.