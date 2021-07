Un fermier du Tamil Nadu transforme le vélo de son fils en charrue pour cultiver la terre

Les agriculteurs sont l’épine dorsale de notre société. Toute la population d’un pays en dépend pour son approvisionnement alimentaire. La pandémie de Covid-19 les a durement touchés. Les fermetures ont entraîné une pénurie de main-d’œuvre et d’équipements qui ont rendu l’agriculture difficile. De nombreux agriculteurs n’ont pas été en mesure de récolter leurs récoltes ou de labourer leurs terres en raison de la pandémie. Mais un agriculteur du Tamil Nadu a trouvé une nouvelle façon de labourer le champ avec un vélo. Oui, tu l’as bien lu!

Nagraj est un agriculteur de 37 ans du village d’Agoor dans le district de Thiruthani au Tamil Nadu. Il travaillait avec son frère dans leurs champs. Après avoir subi des pertes en cultivant le riz, la famille a contracté un emprunt et a décidé de produire des fleurs de Sammangi qui sont principalement utilisées pour faire des guirlandes pour les mariages et comme offrandes dans les temples. Cependant, après que les cas de Covid-19 ont augmenté à travers le pays, la demande de fleurs a considérablement diminué et leurs plans ont déraillé.

Avec le nombre de cas en baisse et les blocages assouplis, Nagraj a de nouveau décidé de développer Sammangi. Il y a un problème bien qu’il n’ait ni matériel agricole ni argent. Pourtant, il était déterminé à récupérer les pertes qu’il avait subies au cours de la dernière année. Il continue donc à travailler et invente une nouvelle technique de labour de son champ. Il a décidé de faire bon usage du vélo de son fils, qu’il a reçu du gouvernement de l’État.

Nagraj a transformé la bicyclette en charrue et avec l’aide de son frère a cultivé sa terre. Le fils de 11 ans de Nagraj l’a également aidé à labourer le champ.

Cet incident est un exemple brillant pour tous ceux qui luttent pour maintenir leurs moyens de subsistance dans cette pandémie pour ne pas perdre espoir et continuer à se battre.

