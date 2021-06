Un fermier du Madhya Pradesh a cultivé « accidentellement » des mangues japonaises rares qui se vendent pour Rs 21 000 par pièce

Les Indiens ont l’habitude de parler à des étrangers lors de longs voyages en train et à la fin, ils ont souvent échangé des noms, des numéros et des histoires de vie. Pour un producteur de mangues du Madhya Pradesh, parler à un étranger dans un train est désormais devenu une entreprise commerciale en plein essor. Actuellement, à Jabalpur, dans le Madhya Pradesh, la couverture de sécurité des politiciens et des célébrités est devenue un acquis, car une couverture de sécurité similaire est désormais étendue aux mangues. ‘Taiyo No Tamago’, une variété japonaise spéciale de mangue qui est cultivée dans un environnement contrôlé au Japon et est considérée comme l’une des mangues les plus chères, est cultivée dans une ferme privée sur la route de Chargawan à Jabalpur. Les fruits et la couverture de sécurité ont attiré l’attention. Plus d’une demi-douzaine de gardes de sécurité accompagnés de chiens spécialement dressés surveillent la ferme 24h/24 et 7j/7. Les habitants prétendent que ces fruits se vendent parfois jusqu’à Rs un lakh chacun et sont délicieux en goût. À maturité, les fruits de cette variété peuvent atteindre 900 g.

Mais la ferme désormais gardée est née d’une origine « accidentelle ». Selon VICE, le propriétaire de la ferme, Sankalp Singh Parihar, s’était rendu à Chennai il y a quatre ans, à la recherche de graines de noix de coco hybrides. Pendant le voyage en train, il a engagé une conversation avec un homme assis en face de lui, qui, apprenant que Parihar était un agriculteur, lui a proposé de lui vendre un jeune manguier spécial pour 2 500 Rs (33 $). Parihar, prenant une chance au hasard, a décidé de l’acheter.

« Je ne savais pas quelle était la race de mangue, mais je l’ai nommée Damini d’après ma mère et je l’ai plantée », a déclaré Parihar à VICE. « Je l’ai cultivée. [the sapling] comme un manguier ordinaire, mais quelques mois plus tard, j’ai vu qu’il avait développé une belle couleur rouge. »

À partir d’une poignée de jeunes arbres, la ferme se vante maintenant de mangues de 14 variétés hybrides, y compris «Mallika» qui reste un gros fruit et est considéré comme le plus coûteux parmi les mangues indiennes. Les commerçants de Mumbai ont placé leurs paris pour acheter des mangues à Rs 21 000 par pièce, cependant, le propriétaire de la ferme a refusé de vendre ces fruits. L’horticulteur envisage de créer un verger d’environ 500 arbres de cette variété japonaise.

Au Japon, le fruit est également appelé « œuf du soleil » car il présente une couleur jaune et rougeâtre à pleine maturité. Sankalp Singh Parihar, un résident local, a cultivé ces fruits dans sa ferme. Cependant, le goût spécial et la valeur de ces fruits ont conduit au vol de plusieurs morceaux l’année dernière, ce qui a incité la famille à organiser la sécurité de leurs arbres spéciaux cette année.

