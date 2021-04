Les agriculteurs indiens prennent de plus en plus de nouveaux risques dans l’agriculture et avec les méthodes de modernisation facilement disponibles et les nouvelles variétés de cultures présentes, les agriculteurs n’hésitent pas à les utiliser pour augmenter à la fois la productivité et gagner plus qu’auparavant. Un agriculteur du Bihar a également pris un risque et cultive désormais le légume le plus cher du monde dans son jardin.

Amresh Singh, 38 ans, originaire du village de Karamdih dans le district d’Aurangabad de Bihar, a déployé ses efforts et investi Rs. 2,5 lakh pour faire pousser des pousses de houblon, une plante généralement vue sur le marché international des légumes et qui se vend à environ Rs 85 000 pour 1 kilogramme de légume. Amresh cultive le légume dans cinq katha de sa terre et n’a utilisé aucun engrais chimique ou pesticide dans l’espoir d’augmenter la productivité et d’augmenter les revenus de la récolte. Amresh, qui cultive le légume à titre d’essai sur sa terre, a déclaré Le nouvel Indian Express qu’au moins 60 pour cent de la culture des légumes s’est déroulée efficacement.

Les pousses de houblon, scientifiquement connues sous le nom de humulus-lupulus est cultivé à l’Institut indien de recherche sur les légumes à Varanasi sous la direction du scientifique agronomique Dr Lal et Amresh aurait apporté des gaules de la plante pour les cultiver. Les fleurs de la plante, appelées cônes de houblon ou strobile, sont utilisées comme agent stabilisant dans la fabrication de la bière. Les autres parties de la plante telles que les brindilles sont utilisées pour la nourriture et la médecine.

La bureaucrate supérieure Supriya Sahu faisait partie des nombreux utilisateurs de médias sociaux qui ont partagé l’histoire d’Amresh, le félicitant pour son innovation et sa pensée originale qui pourrait aider d’autres agriculteurs à cultiver également les cultures pour de meilleurs revenus.

Les pousses de houblon, en raison du travail acharné qu’impliquait leur culture, étaient vendues à près de 1000 livres pour un kilo. Aussi, quelques rapports a même dit que la plante est même utile pour créer des anticorps qui aident à lutter contre la tuberculose et que ses acides aident à tuer les cellules cancéreuses et à bloquer les cellules leucémiques.

La plante était autrefois cultivée à Lahaul en Inde dans l’Himachal Pradesh, mais n’a pas pu décoller en raison d’un manque de commercialisation pour le produit et a donc dû être abandonnée, a déclaré Amresh.