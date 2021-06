Un agriculteur de Telangana a surpris tout le monde en proposant une idée unique en labourant sa terre à l’aide de sa moto et a également établi un record en labourant 60 guntas de terre en une heure. Depuis que la pandémie a frappé, de nombreux agriculteurs ainsi que toutes les autres catégories de travailleurs ont également subi de lourdes pertes. Alors que certains agriculteurs ne pouvaient pas se permettre de louer un tracteur, les taureaux ou les coolies pour les activités agricoles deviennent une affaire coûteuse. Dans un incident déchirant, une vidéo était également devenue virale où un agriculteur a été vu labourer ses terres agricoles en utilisant son fils à la place d’un autre taureau alors qu’un autre mourrait et il ne lui en restait qu’un. Mais un fermier, Mekala Mallesham, originaire du village de Bazar Hatnur du district d’Adilabad, a eu une idée brillante.

Au lieu de dépenser environ Rs 2000 par jour pour embaucher des taureaux ou des coolies, il a immédiatement eu l’idée d’utiliser le vélo. Il a labouré le coton sur la terre en prenant l’aide d’un jeune homme qui a fait du vélo avec précaution pour terminer la tâche en seulement une heure. Ils ont fabriqué un dispositif de labourage unique en attachant une charrue au vélo et ont pu labourer 60 terres guntas en seulement une heure.

Pour cela, ils n’ont dépensé que Rs 100 en essence, ce qui a fait basculer cet espace en une heure.

Après que la vidéo de Mallesham soit devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes ont tous fait l’éloge de sa brillante idée.

« Je suis heureux d’avoir réussi à économiser de l’argent et de n’avoir dépensé que 100 roupies pour acheter de l’essence pour la moto. Covid-19 nous a porté un coup si dur que je ne peux pas me permettre d’acheter des taureaux ou d’embaucher des coolies à un tel moment », a déclaré Mallesham.

Alors que les revenus financiers ont chuté en raison de la pandémie, les agriculteurs, la classe ouvrière et les travailleurs migrants se précipitent pour trouver une solution permanente à cet obstacle économique et sont confrontés à une épreuve continue de revenus et de travail pendant longtemps.

