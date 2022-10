Un fermier de New York cultive la plus grosse citrouille d’Amérique du Nord pesant 1158 kg

La plupart des agriculteurs sont fiers des fruits, des légumes ou des céréales qu’ils cultivent en déployant beaucoup d’efforts et de travail acharné. Certains d’entre eux participent même à divers concours pour prouver leurs compétences de cultivation. Lors d’un de ces concours organisé récemment, un agriculteur de New York, Scott Andrusz, a battu le record de la culture de la plus grosse citrouille d’Amérique du Nord.

Scott, 63 ans, a réalisé cet exploit lors de la compétition annuelle World Pumpkin Weigh-Off, qui s’est tenue à The Great Pumpkin Farm. Lors de la compétition, il a présenté une citrouille qui pesait 2 554 livres (1 158 kg) et a empoché le prix en argent de 5 500 $.

Top showsha vidéo

Il y a quelques jours, The Great Pumpkin Farm a également partagé une photo de l’énorme citrouille sur sa page Facebook officielle. La légende de la publication virale disait : « Record nord-américain battu ici aujourd’hui à The Great Pumpkin Farm. Félicitations Andrusz Giants.

La photo de l’énorme citrouille a surpris les internautes peu de temps après sa parution sur Internet. En voyant le message, l’un des utilisateurs a écrit: “Félicitations, c’est absolument génial !!!” Un autre a commenté en plaisantant, “Citrouille sous stéroïdes.”



Selon un rapport de Gothamist, un site d’information local basé à New York, Scott Andrusz et sa famille ont cultivé la citrouille dans leur ferme à Lancaster. Ils l’ont cultivé de l’été à l’automne. Scott a également expliqué au portail d’informations comment il avait réussi à faire pousser la citrouille géante dans sa ferme. Il a dit qu’il taillerait avec diligence ses vignes et lui donnerait les meilleurs engrais.

Il a également ajouté que la citrouille devait être protégée des insectes, des insectes, des champignons et des animaux tels que les chats et les ratons laveurs.

L’énorme citrouille sera exposée jusqu’au 16 octobre à la Great Pumpkin Farm, située à Clarence, New York.

Il est intéressant de noter que la citrouille de Scott Andrusz était sur le point de battre le record du monde Guinness de la citrouille la plus géante, qu’un agriculteur italien a établi plus tôt avec une citrouille de 2 702 livres (1 225 kg).

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici