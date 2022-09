UN éleveur d’alpaga âgé qui gardait un kangourou sauvage comme animal de compagnie est décédé après que la bête l’ait saccagé dans sa maison d’Australie-Occidentale.

Peter Eades, 77 ans, a été découvert par un membre de sa famille après avoir été attaqué par le marsupial meurtrier dimanche.

L’homme de 77 ans a été tué dimanche par un kangourou de compagnie Crédit : Will Marwick/ABC Great Southern

Le retraité a été découvert dans sa maison d’Australie-Occidentale à la suite de l’attaque de marsupiaux Crédit : Getty

Les services d’urgence se sont précipités au domicile du retraité à Albany, en Australie, mais le kangourou furieux a empêché les ambulanciers d’entrer dans la propriété.

Incapables de pénétrer dans la maison, les ambulanciers ont été contraints d’appeler la police à la résidence.

Le kangourou a été abattu sur les lieux par la police alors que les autorités pensaient que le marsupial en colère constituait une menace pour les secouristes.

Le fermier gardait le kangourou sauvage de trois ans comme animal de compagnie après l’avoir élevé d’un joey.

Selon le site d’information australien The West, M. Eades a ouvert le haras d’alpagas ainsi qu’un cimetière d’animaux après la mort de son alpaga préféré Claudia en 2002.

Il a dit : “Je pense que ce sont les plus beaux animaux du monde… Ils sont très curieux, ils sont très affectueux, ce sont des animaux très simples.”

Il a également révélé son désir d’être enterré à côté de Claudia ayant déjà creusé un trou à côté de sa tombe.

Un porte-parole de la police de WA a déclaré lundi: “Le kangourou constituait une menace permanente pour les intervenants d’urgence et les agents présents devaient euthanasier le kangourou par arme à feu.

“On pense que l’homme avait été attaqué par le kangourou plus tôt dans la journée.”

Bien que les attaques de kangourous ne soient pas rares en Australie, la mort de cet homme de 77 ans a été le premier meurtre mortel de kangourou signalé dans le pays en près de 100 ans.

La dernière personne à avoir perdu la vie dans une attaque de kangourou était William Cruickshank, 38 ans, qui a subi une fracture de la mâchoire et de graves blessures à la tête après une altercation avec l’un des animaux en 1936.

De nombreux affrontements avec les marsupiaux ont été documentés au fil des ans, les bêtes possédant des capacités de combat effrayantes.

Les kangourous peuvent sauter à plus de 6 pieds dans les airs et voyager à 35 mph, et avoir un KO en un coup de poing qui a été capturé par la caméra dans des images incroyables.

Mitchell Robinson a été décoré par un kangourou fougueux dans sa propre cour avant en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, en 2020 – les experts pensant qu’il avait eu de la chance.

Le gardien de zoo du parc animalier de Featherdale, Chad Staples, a déclaré: “Ils ont d’énormes griffes sur leurs mains avant qu’ils utiliseront pour se tenir, puis leurs pattes arrière sont toutes puissantes pour donner des coups de pied, ils sont donc couverts d’armes.”

Debbie Urquhart, une femme de Melbourne, s’est retrouvée face à face avec l’une des créatures après avoir fait une course matinale en 2017.

L’entraîneur personnel a déclaré que le kangourou lui avait donné des coups de pied à plusieurs reprises sur le côté droit de son corps, déchiré ses vêtements et “m’a jeté comme une poupée de chiffon”.

L’homme de 54 ans a même fait le mort dans le but d’arrêter l’attaque et a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence.