Désigné comme Journée internationale du chat, le 8 août est célébré par les propriétaires de chats du monde entier. La journée a été créée par le Fonds international pour la protection des animaux afin de reconnaître et d’honorer l’un des compagnons humains les plus durables et les plus adorables. Maintenant, le jour où nous célébrons les chats, Internet nous a présenté une vidéo de chat intrigante mais bizarre.

Alors qu’Internet est bien connu pour produire des vidéos qui présentent des relations amicales inhabituelles mais adorables entre deux animaux différents, nous avons rarement vu un chat se lier d’amitié avec un reptile. Dans ce qui s’avère difficile à digérer, une vidéo, qui fait le tour du net, montre un chat utilisant le corps d’un iguane pour se gratter.

Publiée par une page Twitter appelée Glurpo le 7 août, la vidéo a laissé les internautes stupéfaits. Pendant tout ce temps, alors que nous ressentions toutes sortes de sensations désagréables, après avoir regardé la peau hérissée de petites écailles des iguanes, le lézard mexicain s’est avéré utile à ce chat qui semblait avoir trouvé une solution à ses démangeaisons constantes. La vidéo désormais virale s’ouvre en montrant un iguane debout paisiblement, tandis qu’un chat utilise les pointes de sa tête pour se gratter le cou et le dos.

En regardant la vidéo, il semble que le lézard géant profite de son moment de câlins, car il a gardé les yeux fermés tout au long et n’a même pas essayé de s’éloigner lorsque le chat s’est enfin arrêté. Laissant tomber la bonne question, l’utilisateur a écrit dans la légende : « Aime-t-il être utilisé comme bloc-notes ?

aime-t-il être utilisé comme bloc-notes ? pic.twitter.com/GC1cO5Vhf8 — glurpo (@glurpo) 7 août 2022

Il s’est avéré que cette vidéo Twitter a un an et a commencé à refaire surface sur Internet. À l’origine, la vidéo a été partagée par un utilisateur de Reddit, Steve xyz8, il y a environ un an. Tout en laissant tomber la même vidéo, l’utilisateur a écrit dans la légende, “J’adore ce petit frottement.” Les internautes ont eu toutes sortes d’émotions en regardant la vidéo. Tout en l’appelant un match fait au paradis, un utilisateur a commenté: «L’un est fait de chaud, l’autre de zéro. C’est un match fait au paradis.

Un autre a commenté: “Je ne connais pas grand-chose à ce genre de choses, mais je pense que c’est absolument adorable et tant que les animaux / reptiles vont bien, je pense que c’est bien.” Peu l’ont qualifié de dangereux, car les deux animaux sont très “imprévisibles”. Un troisième utilisateur a commenté: «Vous ne devriez jamais laisser les chats autour des reptiles. Les chats ont tendance à aimer mordre et griffer et les bactéries sous leurs ongles sont mortelles pour les reptiles. De plus, les reptiles sont des animaux sauvages et très imprévisibles, tout comme les chats. » Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 196 000 likes et a été visionnée environ 3 millions de fois.

