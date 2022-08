Un “faux retraité” de 45 ans partage les leçons les plus surprenantes qu’il a apprises lorsqu’il a tenté de prendre sa retraite anticipée

En juin 2012, à 34 ans et après 13 ans de travail en banque d’investissement, j’ai voulu m’en sortir. J’ai donc décidé de négocier une indemnité de départ, de prendre une retraite anticipée et de vivre d’un revenu passif grâce à mes propriétés locatives, dividendes en actions et ventes de livres électroniques. Mais à peine un an plus tard, j’ai réalisé que la vie de voyages et de loisirs que je pensais vouloir n’était pas pour moi. Je me suis ennuyé et j’ai ressenti une perte d’identité. J’avais besoin d’un exutoire et je voulais faire un travail dans lequel j’étais personnellement investi. Même si cela fait plus de 10 ans que j’ai arrêté de travailler à temps plein, je ne dirais pas que je suis à la retraite. Au lieu de cela, je me considère comme un “faux retraité” parce que j’ai fini par prendre des bousculades pour occuper mon temps. Voici six leçons surprenantes que j’ai apprises après 10 ans de « fausse retraite » :

1. Il n’y a pas de honte à être “faux retraité”.

J’ai beaucoup partagé sur mon parcours de retraite anticipée, et l’un des plus gros reproches que je reçois des lecteurs est quelque chose comme : “Vous continuez à faire une sorte de travail et à recevoir de l’argent en retour, donc vous n’êtes pas réellement à la retraite.” C’est un bon point, c’est pourquoi je pense que plus de gens devraient adopter le terme « fausse retraite ». Beaucoup d’entre nous, les premiers retraités, écrivons des articles de blog, enregistrons des vidéos, créons des cours en ligne, écrivons des livres ou vente d’art. Je gère toujours mon blog Samouraï financieret je viens de passer deux ans à travailler sur mon livre de finances personnelles, “Achetez ceci, pas cela.” De nombreux jeunes retraités travaillent plus dur que jamais pour créer leur entreprise en ligne, même s’il ne s’agit que d’un projet passionné à court terme. L’argent supplémentaire qu’ils gagnent n’est peut-être pas une nécessité, mais c’est un joli bonus. En me proclamant “faux retraité”, j’assume la critique. Oui, je pouvais m’asseoir sur la plage et boire des piña coladas toute la journée si je le voulais. Mais je ne le fais pas. Je veux travailler et être productif pendant la semaine, qui pour moi est d’environ deux à trois heures par jour.

2. Vos besoins financiers évolueront et augmenteront probablement avec le temps.

Lorsque j’ai pris ma retraite, j’étais satisfait de mes 80 000 $ par année en revenu passif. Mais en 2015, ma femme m’a rejoint en préretraite. Nous avons calculé que nous aurions besoin de générer 160 000 $ de revenu passif annuel pour couvrir la perte de son revenu. Nous avions également prévu de fonder une famille. Notre fils est né en 2017 et notre fille en 2019, donc nos besoins financiers n’ont cessé d’augmenter. Payer 2 200 $ par mois en primes de soins de santé non subventionnées – plus 5 000 $ par mois pour le préscolaire – s’additionne. Avec une inflation qui atteint des sommets en 40 ans, nous devons à nouveau générer plus de revenus. Il s’agit de trois révisions majeures de notre budget en seulement 10 ans. Pour suivre le rythme, nous avons acheté davantage de propriétés locatives et avons investi dans des actifs qui continuent de prendre de la valeur en période d’inflation, comme les actions du secteur de la santé.

3. Vous pouvez toujours ressentir l’attrait du travail traditionnel.

Depuis 2012, j’ai lutté plusieurs fois contre l’envie de reprendre un travail à temps plein. La première fois, c’était moins de six mois après avoir quitté mon emploi. Je me suis retrouvé à manquer la camaraderie de travailler en équipe vers une mission partagée. La deuxième fois, c’était après la naissance de notre fils. J’avais peur que nous n’ayons pas assez d’argent pour prendre soin de notre famille. Je faisais également face à la difficulté d’être un parent au foyer. Je pensais qu’avoir un bureau où aller pouvait agir comme une “pause” du stress d’être un nouveau père. La troisième fois s’est produite un an après le début de la pandémie. Tant d’amis qui travaillaient à domicile semblaient avoir un équilibre travail-vie personnelle qui les rendait heureux. Mais finalement, j’ai réalisé que même si j’avais un travail à distance qui me permettait d’aller à la plage en milieu de journée, je devrais quand même répondre à quelqu’un.

4. Vous pouvez exprimer votre esprit plus librement.

Pensez à toutes les fois où vous avez dû vous taire au travail parce que vous ne vouliez pas compromettre votre augmentation, votre promotion ou votre réputation auprès de votre employeur. L’un des plus grands avantages d’être financièrement indépendant et de ne pas avoir à suivre les règles de l’entreprise est de pouvoir s’exprimer pleinement. De plus, vous pouvez parler en toute confiance pour les personnes qui pourraient bénéficier de votre soutien. Par exemple, lorsqu’un producteur m’a approché pour enregistrer une version audio de mon livre, il a insisté sur le fait de choisir parmi trois hommes blancs à raconter. Mais en tant qu’américain d’origine asiatique, je voulais quelqu’un qui me ressemblait et me ressemblait. Nous avons finalement atterri sur un narrateur sino-américain. Si je ne m’étais pas senti assez confiant pour parler, ce narrateur n’aurait pas eu l’occasion.

5. Votre héritage deviendra plus important pour vous.

La retraite anticipée m’a laissé plus de temps pour être seul avec mes pensées. Lorsque je n’étais plus confiné à une semaine de travail de 40 heures, j’ai pu réfléchir à ce qui comptait vraiment pour moi et à l’héritage que j’aimerais laisser derrière moi. Pour certaines personnes, il peut s’agir de doter une bourse d’études à leur alma mater ou d’avoir un impact avec un organisme de bienfaisance. Pour moi, c’est partager des conseils financiers qui peuvent aider d’autres personnes à atteindre leurs objectifs de vie. La seule chose qui m’a permis de continuer une fois que les fermetures pandémiques ont commencé était de savoir qu’un jour mes enfants pourraient apporter mon livre pour montrer et raconter. J’ai découvert que si vous soutenez les causes qui vous tiennent le plus à cœur, partagez vos bénédictions et agissez en tant que mentor pour les autres, votre héritage s’épanouira.

6. Vous feriez mieux de penser en termes de probabilités, pas d’absolus.