Un faux journal a déposé un vrai mémoire devant un tribunal américain pour un homme qui a créé une fausse page Facebook pour un vrai départ de la police

En 2016, Anthony Novak a créé une page Facebook parodiant la police de Parme.

La police a obtenu un mandat d’arrêt contre Novak et l’a accusé d’un crime.

L’oignon a déposé un mémoire d’amicus auprès de la Cour suprême après qu’une cour d’appel a accordé aux officiers une immunité qualifiée.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

The Onion, une publication satirique en ligne, a déposé une mémoire d’amicus avec la Cour suprême lundi, lui demandant d’entendre une affaire concernant un homme qui a été arrêté après avoir créé une fausse page Facebook qui reflétait la page officielle d’un service de police local.

“Les Américains peuvent être mis en prison pour s’être moqués du gouvernement ? Cela a été une surprise pour la meilleure source d’information américaine et une expérience d’apprentissage inconfortable pour son équipe éditoriale”, commence le mémoire.

Connu pour ses prises satiriques et humoristiques, le mémoire d’amicus de The Onion – généralement déposé par des parties intéressées à fournir des informations pertinentes pour une affaire ou un argument juridique – est loin d’être une fiction.

Le mémoire était à l’appui de Antoine Novak, qui a créé en 2016 une page Facebook parodiant la police de Parme. La page comprenait des messages se moquant du département, comme l’annonce d’un “séjour officiel à l’intérieur et rattrapage de la journée en famille” pour “réduire les crimes futurs”, selon The Institute of Justice (IJ), un cabinet d’avocats représentant Novak.

JE a dit le département de police de Parme “n’a pas apprécié les critiques d’Anthony” et Novak a été accusé d’un crime en vertu d’une loi de l’Ohio qui criminalise l’utilisation d’un ordinateur pour “perturber” les “opérations de police”.

Novak a finalement intenté une action en justice pour droits civils, mais la sixième Cour d’appel du circuit américain a accordé aux officiers immunité qualifiée – une doctrine juridique qui protège les flics des poursuites civiles pour des incidents survenus pendant qu’ils sont en service. En tant que tel, le cas de Novak a été rejeté.

Le 28 septembre, les avocats de Novak ont ​​interjeté appel auprès de la Cour suprême pour annuler la décision du sixième circuit, selon Cleveland.com.

Le mémoire d’amicus de The Onion vise à convaincre la Cour suprême de poursuivre l’affaire et a déclaré que la décision du sixième circuit “met en péril une ancienne forme de discours”. Le mémoire comprenait des exemples d’Horace, poète et écrivain romain, et de l’humoriste Mark Twain.

“Comme Mark Twain l’a dit, ‘L’histoire humoristique est racontée gravement; le conteur fait de son mieux pour dissimuler le fait qu’il soupçonne même vaguement qu’il y a quelque chose de drôle à ce sujet.’ Non seulement le sixième circuit est du mauvais côté de Twain, mais le fait de greffer sur le test du lecteur raisonnable une exigence selon laquelle les parodistes renoncent explicitement à leur propre prétention à la réalité rend un mauvais service au public américain. Il suppose que les lecteurs ordinaires sont moins sophistiqués et plus sans humour qu’ils ne le sont en réalité”, a déclaré le mémoire.

Dans une déclaration fournie à Insider, Patrick Jaicomo, un avocat principal chargé de l’affaire, a déclaré que l’Institute of Justice était ravi du soutien de The Onion.

“Comme l’illustre magistralement le mémoire de The Onion, la parodie – comme celle pour laquelle M. Novak a été arrêté, emprisonné et poursuivi par des responsables de Parma, Ohio – n’est pas seulement un outil persuasif unique pour faire avancer un argument, mais une forme de discours absolument protégée par le premier amendement », indique le communiqué. “Nous espérons que le mémoire de The Onion nous aidera à convaincre la Cour suprême de prendre cette affaire et de garantir que le premier amendement est exécutoire devant les tribunaux américains.”

Les représentants de The Onion n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.